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社會 社會焦點 保障人權

恐怖前任裝針孔24hr偷拍　2度潛入迷姦綑綁逼復合！重判10年

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲許姓男子用偷拍性愛影照逼復合不成，潛入前女友家中企圖性侵、殺人。（示意圖／123RF）

記者劉昌松／台北報導

許姓男子不甘心女友要分手，不但拿之前偷拍的性愛影片強逼復合，還潛入前女友家中，下藥企圖迷姦前女友，前女友驚醒衝到警局報案，許男竟跟去佯稱感情糾紛，後來再次闖入家中用絲襪、膠帶、童軍繩綑綁前女友，因前女友不斷掙扎尖叫，警方前往查看，當場找到躲在頂樓的許男，台北地院4日依強制性交等4罪判許男徒刑10年。

根據檢警調查，許男和被害人在2022年10月左右分手後，始終無法接受失戀的事實，開始不斷傳送2人當初交往同居時，用拍下的被害人裸露、性交的影照，逼迫被害人複合，被害人發現許男竟然偷拍私密影像，更不願繼續交往，2人關係更加惡劣。

▲桃園市李姓男子去年1月間與女友相約談判分手，卻藉故將其帶進摩鐵，趁機硬上性侵得逞，事後女子提告強制性交。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲許男想下藥迷姦被害人，被害人驚醒掙脫。（示意圖／Pixabay）

沒想到2022年12月30日晚間，許男持之前偷偷複製的鑰匙，潛入被害人住處，把安眠藥磨成粉灑進瓶裝水內，然後躲在暗處，等被害人回家口渴喝水後，開始頭暈想睡，許男就趁機跳上床，用膠帶綑綁被害人雙手，不顧被害人掙扎、尖叫、求救，仍跨坐被害人身上，試圖性侵，被害人大力推開許男，衝出家門跑到警局報案，許男竟大膽跟進佯稱只是情侶吵架。

2013年1月22日下午，許男再次試圖潛入被害人住處，這次剛好被害人在家中，但用盡全身力氣頂住門也沒用，遭許男強行闖入，被害人只好與許男保持距離，偷偷打電話報案，到了傍晚時分，許男先後拿絲襪勒住被害人直到喘不過氣才鬆手，接著拿出自己帶來的絕緣膠帶，把被害人的雙手綁在頭部。

被害人努力掙脫後尖叫，許男明知可能致人於死，仍徒手摀住被害人口鼻，直到被害人快不能呼吸假裝放棄掙扎，許男再拿自備的童軍繩把被害人四肢綁在床邊，然後試圖性侵。

▲▼性侵,家暴,暴力。（示意圖／達志影像）

▲許男恐嚇被害人不准報警，否則要潑硫酸。（示意圖／達志影像）

好在此時，剛接獲報案的西門町派出所回電被害人，許男才停止動作，收拾東西離開前還恐嚇不准把剛剛的事情說出去，否則會潑硫酸，結果許男並沒有離開，反而是躲到頂樓去，被到場的員警當場逮捕。

檢警為求慎重展開搜索，意外發現，原來許男除了在交往期間用手機偷拍性愛等猥褻影照外，還在要分手搬出同居處之前，在天花板裝設針孔，錄下被害人的日常活動，並自動傳送到許男的行動電話，被害人這才知道自己24小時遭到監控。

全案經檢察官以有再犯之虞等理由向法院聲請羈押許男獲准並提起公訴後，台北地院4日審結宣判，許男觸犯妨害秘密罪判刑1年、恐嚇罪判8月、強制性交罪判4年、殺人未遂罪判6年，各罪合併應執行有期徒刑10年，可再上訴。

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