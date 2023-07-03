趁奶奶出門！一家3兒童15分鐘內「被男鄰居全殺死」　行兇動機曝

▲江西于都一男子殺害3兒童。（圖／翻攝自新京報）

記者鄭思楠／綜合報導

江西贛州市于都縣寬田鄉6月12日發生一起兇殺案，一家3名小孩遇害。小孩最小的才幾個月大，案發時小孩的父母在外地打工，小孩由奶奶照顧。這起如此惡劣的兇殺案在發生多日後先在社交軟體瘋傳，之後由當地一位村民主动向媒体爆料才得以曝光，直到7月1日，江西于都縣公安才發布通報稱，郭姓兇手因為鄰里矛盾，將3個孩子殘忍殺死。

據《新京報》報導，江西于都縣公安局7月1日發布一則警情通報，6月12日18時許，該縣寬田鄉發生一起致3人死亡刑事案件。案發後，當地警方於當日20時許將犯罪嫌疑人郭姓男子逮捕。

7月2日上午，一知情人士透露，3名死者均為孩童，最大的8歲，最小的9個月，父母在外打工，孩子們平時由奶奶照顧，嫌疑人郭男因鄰里矛盾趁奶奶外出時將3個孩子殺害。日前，當地政府已成立工作專班安撫家屬，並幫助協調法律援助及其他善後事宜。

據悉，嫌疑人郭男與被害人一家是同村，為方便小孩讀書，兩家共同租住在鎮裡另一個村子的一房裡。知情人表示，這戶民房僅有他們兩家租戶，嫌疑人郭男住樓上。郭男今年48歲，無正當職業，家庭條件一般。3名被害人與奶奶一起住樓下，其中一名8歲的被害人年齡最大，此前兩家人曾因小孩吵架而發生矛盾衝突。

「被害人的奶奶60多歲，不怎麼識字，他（郭男）的小孩子讀國中，被害人家8歲的那個小孩經常跑到二樓去，讓他（郭男兒子）教寫作業」，知情人稱，5月12日兩家因小孩之間矛盾，在大街上激烈吵罵，村幹部前來調解後平息。此後兩家人仍繼續在一起租住，「平時難免磕磕絆絆，但沒再大吵大鬧。」

1個月後，6月12日18時許，郭男突然作案，「那天下午他（郭男）趁被害人家裡沒有大人在，在5點30分到5點45分作案，作案後就買車票去縣城了，6點鐘，被害人奶奶回來看到（現場），當時就暈倒了。」

案發後，當地警方迅速開展偵破，於當日20時許將郭男逮捕。同村村民自發組織捐款，並協助被害人家屬處理善後事宜。

2日，最新消息指出，7月2日，江西于都3名被害兒童家屬表示，自6月12日案發至今，嫌疑人郭男一家從未表達歉意，3個孩子火化後尚未安葬，家屬希望司法機關嚴懲兇手。

被害兒童父親曾先生表示，兩家人因為小孩上學合租了同一住處，此前他與孩子母親在外打工，並不認識嫌疑人，案發當天兩家人沒有發生任何矛盾，「他趁孩子奶奶回老家給孩子拿作業畫本時動的手，來回路程大約半小時。」

被害兒童母親張女士說，案發前她曾與孩子奶奶通了視訊電話，掛掉電話才兩個半小時，孩子奶奶打電話說孩子們遇害了，「我9個月大的小孩被發現時還有氣息，趕緊抱衛生院搶救，結果還沒到人就沒了。」