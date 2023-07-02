進口商慘賠！發霉蛋送豬農還要貼錢　農委會挨批錯估下單時機

▲近期進口蛋嚴重滯銷，農委會挨批進口節奏沒掌控好。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

隨著近期國內雞蛋產量回穩，而進口蛋因鮮度差、價格已無優勢，賣壓沉重。有大型進口商至少庫存上千萬顆進口蛋賣不出去，部分發霉蛋要送給豬農養豬，每箱還要倒貼100元對方才願意收，批評農委會錯估下單時機，進口蛋集中在五、六月才抵台，不但打壞國產雞蛋行情，也造成囤蛋賣不出去。

至於國內蛋價是否再降？台北市蛋商公會表示，還要整體評估市場供需狀況與蛋農飼養成本，下周蛋價維持現價，預計7月15日再召開蛋價會議。

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為解決蛋荒，農委會從今年2月起啟動雞蛋短期專案進口，截至6月底已進口逾1.6億顆雞蛋，其中光是五、六月就進口逾1.4億顆。但隨著進口蛋屢傳發霉、壞蛋情況，加上近期蛋價有感降價5元，市面進口蛋買氣差，不少進口蛋商已認賠殺出，甚至傳出銷毀鮮度不佳的庫存蛋。

而農委會日前發文各縣市蛋商公會，進口專案將延長到明年6月底，將持續向美國、巴西、澳洲、泰國、馬來西亞、菲律賓、日本等國進口雞蛋。

不願具名的大型進口蛋商指出，農委會下單時機沒掌控好，嚴重缺蛋才下單，還要經過檢疫、船運過程，導致所有進口蛋都集中在五、六月才抵台，「政府買的、民間進口的，幾乎同時抵達，這麼多蛋要賣去哪？」。

該名進口商還說，之前有業者把外觀發霉、賣相較差的進口蛋送給豬農餵豬，免費送蛋就算了，沒想到豬農還要收100元的「處理費」，還得貼錢送蛋，此外，現在進口蛋多走零售和業務通路，每斤進口成本超過60元，現在只能用台灣產地價40.5元去賣，只能用「慘賠」兩字形容。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍也說，農委會該進不進，不該進的時候又進，進口節奏沒掌控好，大舉抵台正是國內雞蛋消費淡季，不但衝擊國內蛋價，也造成囤蛋、賣壓沉重，尤其進口蛋不只零售買氣差，連加工、烘焙也者也不愛用，農委會應暫停進口，讓國內自行調節。

而根據台灣蛋雞事業產銷督導委員會最新一份日報表，全台產銷動態已呈現「市況稍弱」，報告揭示，暑期雞蛋消費淡季將屆，整體需求量降低，呼籲各產區雞場積極進行產銷調節工作，加速逾齡寡產蛋雞更新，蛋雞舍應加強通風降溫措施，以減少不必要的損失。

農委會家禽生產科長程俊龍表示，雖然國內雞蛋平穩，但考量今年底到明年初疫情、氣候問題，專案進口政策會持續到明年6月底，從今年7月起也會降低雞蛋進口量至1千萬顆左右，仍會維持少量進口，才可確保缺蛋時供貨順暢。