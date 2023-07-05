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喜迎第230萬市民誕生！張善政：打造桃園成為年輕人首選城市

▲桃園市長張善政今天邀請第230萬市民朱小弟弟全家人共同分享桃園市突破230萬人口喜悅，準備23項獎品並祝福平安順利長大。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張善政邀請第230萬市民朱小弟弟全家人共同分享喜悅，準備23項獎品並祝福平安順利長大。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市人口突破230萬人！市長張善政今（5）日上午出席「230愛上你桃園—桃園第230萬市民頒獎儀式」時指出，桃園是六都中人口唯一正成長城市，許多年輕父母認為桃園是好居住、好工作的所在，市府未來將努力打造「宜居桃園」，讓桃園成為年輕人安居樂業、安心教育孩子的首選城市。隨後贈送包括2萬3,000元禮券等23項新生兒禮品給朱小弟弟，並祝福平安健康長大。

張善政表示，桃園市人口於2020年初達到225萬人，更於今年6月7日突破230萬大關，第230萬市民幸運兒則是今年5月20日出生的朱小弟，市府為迎接第230萬市民到來，特別規劃「230愛上你桃園」來慶祝桃園市人口突破230萬大關。

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▲桃園市長張善政今天迎接桃園市第230萬市民朱小弟弟，準備禮券等獎品分享喜悅。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張善政今天迎接桃園市第230萬市民朱小弟弟，準備禮券等獎品分享喜悅。

張善政也提及，朱小弟弟父母都是桃園人，其戶籍位於楊梅區，出生於今年5月20日，520諧音「我愛你」，父母於6月7日在中壢戶政事務所辦理出生登記，幸運成為桃園市第230萬市民，230也象徵「愛上你」，深具祝福的巧合，也歡迎朱小弟弟加入桃園市的大家庭。

張善政強調，市府近年擴大生育津貼，提供「多一胎加1萬」之補助，生育第一名子女發放3萬元，第二名子女發放4萬元，第三名子女（含）以上，每名發放5萬元；若為雙胞胎或三胞胎者，每名額外加碼補助1萬元，希望鼓勵年輕家庭無後顧之憂努力打拚事業與生兒育女；此外，當孩子逐漸長大，面臨托兒、托幼、中小學教育等挑戰，市府將持續促進優質教育品質，讓桃園市成為年輕父母生養、教育孩子的首選城市。

▲桃園市長張善政今天頒贈火車頭等23項獎品給桃市第230萬市民的朱小弟弟。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府也特別邀請朱小弟弟一家人共同分享喜悅，並準備紀念獎牌、2萬3,000元禮券等23項新生兒禮品送給朱小弟弟，張善政特別挑選一台「火車模型」玩具送給朱小弟弟，期許朱小弟未來在父母栽培下，長大後和他一樣也成為鐵道迷。

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