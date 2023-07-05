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史上最遠霸王車！桃園搭到台東...落跑不給1萬3車資　無良乘客慘了

▲桃園市杜姓男子、陳姓女子去年10月在桃園市八德區搭乘小黃，指示前往台東市，到達台東後謊稱友人會出面付清1萬3千餘車資，未料2人下車後卻未再返回。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市杜姓男子、陳姓女子去年10月在桃園市八德區搭乘小黃，指示前往台東市，到達台東後謊稱友人會出面付清1萬3千餘車資，未料2人下車後卻未再返回。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市杜姓男子與陳姓女子去年10月八德區搭乘小黃，指示林姓司機前往台東市，林姓司機快抵達時，杜男等人謊稱屆時友人會付清車資，林不疑有他依約前往台東市，未料2人到了台東，隨即下車落跑未再出現，林姓司機苦候，等不到人出面付清1萬3,555元車資才知受騙。桃檢調查時，杜男、陳女坦承犯行，檢方查出2人曾有類似前科，依詐欺罪嫌將2人提起公訴。

檢警調查，45歲的杜姓男子與42歲的陳姓女子去年10月16日下午1時許，在八德區忠勇街搭乘由林姓男子駕駛之計程車，2人指示林男前往台東市長沙街，佯稱抵達後會由友人出面付清車資，林男不疑有他依約驅車前往台東市，快抵達目的地時，杜男等人又改口要前往台東市馬偕醫院，謊稱何姓友人會出面付清1萬3,555車資，2人下車後就落跑。

林姓計程車司機苦苦守候，始終不見其所謂的何姓友人出面付清車資，杜、陳2人也未再返回，林男始知被騙，氣得折回桃園市八德區向八德警分局報案提告；桃檢複訊時，杜、陳2人坦承犯行，林姓司機則提供2人乘車證明、行車紀錄器錄製之對話紀錄等，檢方查出2人曾有類似前科紀錄，偵結依詐欺得利罪嫌將杜男、陳女2人提起公訴。

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