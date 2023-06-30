張善政參訪臺東熱氣球嘉年華　為「樂遊桃園館」揭幕

▲桃園市張善政市長親自為「樂遊桃園館」開幕。（圖／桃園市政府觀光局提供）

記者楊熾興／桃園報導

「2023臺灣國際熱氣球嘉年華」今日在臺東鹿野高台正式開幕，桃園市張善政市長親自為「樂遊桃園館」開幕，貼有ㄚ桃園哥廣告的熱氣球也將在台東的天空中飛行。他也邀請大家今年暑假務必要來一趟桃園旅遊，參加世界客家博覽會，感受國門之都、閩客多元族群的熱情。

▲貼有ㄚ桃園哥廣告的熱氣球也將在台東的天空中飛行。（圖／桃園市政府觀光局提供）

搭配國際熱氣球嘉年華活動，桃園市政府觀光旅遊局於6月30日至7月9日打造「樂遊桃園」主題館，配合貼有ㄚ桃園哥廣告的熱氣球上下午升空時段開館營業(上午5:00-7:00；下午4:00-6:30)，向來自世界各地的球迷們發出Welcome to Taoyuan的邀請。

▲張善政邀請大家暑假來桃園旅遊，參加世界客家博覽會，感受國門之都、閩客多元族群的熱情.。（圖／桃園市政府觀光局提供）

樂遊桃園館內展出探索北橫的深度山林遊程，世界客家博覽會和12間桃園特色景點店家包含：「太平洋自行車博物館」、「手信霧影城」、「自然接觸保養品亮點體驗園」、「南僑桃園生活體驗園區」、「可口可樂世界」5間特色觀光工廠、「渴望會館」、「和逸飯店桃園館」、「中壢米堤大飯店」3家住宿業者、「楊梅區農會」、「復興區農會」2間農會和「Xpark」、「台灣客家茶文化館」2處景點，店家們提供線上購物，旅客可輕鬆買到桃園好產品，消費滿額還有機會獲贈限量小熱氣球。

張善政市長除了今日率市府相關局處參加熱氣球嘉年華年度盛會，期許此趟市政交流互相觀摩學習，讓桃園市政更上一層樓。張善政也熱情邀請饒慶鈴縣長參加8月11日至10月15日在桃園舉行的「2023世界客家博覽會」，透過城市觀光合作交流，帶動雙城發展互為導客。