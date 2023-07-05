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社會 社會焦點 保障人權

傳A片給外傭還強拉手摸下體　色男辯「讓她玩鸚鵡」下場出爐

▲桃園市劉姓男子前年9月以LINE傳色情片給外傭看，還強拉其觸碰自己下體，外傭向仲介哭訴才揭露雇主惡行。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲劉姓男子前年9月以LINE傳色情片給外傭看，還強拉其觸碰自己下體，外傭向仲介哭訴才揭露雇主惡行。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子前年9月某日以手機LINE傳色情片給印尼籍外傭觀看，同日晚間在住處樓梯間，違反外傭意願、強拉其手碰觸下體猥褻得逞，事後外傭向仲介哭訴並向桃市府勞動局申訴時，揭露劉男惡行；桃園地院審理時，劉否認犯行，辯稱是外傭想與鸚鵡玩，才抓鸚鵡給外傭觸碰，辯護人亦懷疑外傭說詞，但法官不採信，審結依犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年8月，還可上訴。

檢警調查，劉姓男子為印尼籍外傭雇主，2021年9月12日中午12時許，劉先透過LINE傳送成人性愛影片給外傭觀看，同日晚間8時許，劉男在住家之樓梯間，以違反外傭意願，不顧其表達不要，外傭驚恐之餘縮手欲掙脫其控制，仍被強拉手碰觸其下體強制猥褻得逞，外傭事後向仲介哭訴，仲介向桃園市府勞動局外勞事務科聲請勞資爭議協調，揭露劉姓雇主之惡行；桃園地檢署複訊後依妨害性自主罪嫌將劉男提起公訴。

桃園地院審理時，劉坦承為外傭之雇主，但否認有任何強制猥褻等犯行。劉辯稱，因為看外傭想與鸚鵡玩，所以抓鸚鵡給外傭玩，「不曉得為何外傭說我強拉其手去摸下體」；辯護人則以質疑外傭之說詞，認為其說詞前後不一，且被告之子在房間卻未聽聞，足見幾名證人證述顯有可疑。此外，外傭提出現場以手機拍攝錄影畫面亦與其證述不符，亦無其他證據足以證明被告為滿足自己性慾之主觀犯意，強拉外傭手部之行為，客觀上並不足以引起一般人性慾，與強制猥褻構成要件不符等語。

外傭則指控，案發當日中午12時許，擔任阿嬤看護工作時，「雇主先傳色情片給我，當晚8時許，在二樓曬衣服時，雇主看到我在二樓樓梯間，就從三樓走下來，只穿著一條內褲拿著手機問我，有傳A片給妳看了嗎？，因為知道他常常傳Ａ片給我，覺得非常得噁心也非常困擾，根本沒打開手機看訊息，接著他拉我的左手並伸進其內褲觸碰生殖器，當下覺得害怕驚恐，想要掙脫他，但他力氣太大，沒辦法掙脫，加上不太會說中文，也聽不太懂中文，不知道怎麼叫才會讓他停止，後來在樓梯間拉扯一陣子，雇主才停止行為，他猥褻時我有用手機錄影，案發後他向我道歉時也有用手機錄影」。

法官參酌幾名證人證詞，應無甘冒刑法偽證罪重罪之風險，虛編杜撰不實情節設詞誣陷，其等證述當屬可採；另辯護人參酌證人及被告之子證稱，當晚在房間內聽到外勞嘻笑聲音，還有鸚鵡叫聲，除嘻笑的聲音外，當時沒聽到任何東西掉落聲音，我有出去開門請他們小聲一點，開門後看到外勞與爸爸，爸爸右手上拿著一隻鸚鵡，鸚鵡有叫了一下，當時請他們說話小聲點，因為我在開會等語；法官認為，證人有為迴護被告而故為有利於被告證述之動機，自難採為對被告有利之證據，其證述不足採信。

法官審酌，被告為滿足一己性慾，強制猥褻告訴人，嚴重危害他人身體性自主權，造成其身心受創，且犯後否認犯行，迄今未賠償告訴人損失，難認犯後態度良好，審結依強制猥褻罪，處有期徒刑1年8月，本案還可上訴。

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