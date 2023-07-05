桃園3學生獲頒總統教育獎　張善政期許：堅持最好更好的自己

▲桃園市長張善政今天在市府市政會議上頒獎給獲得今年總統教育獎3名女學生，分別是同德國中林家萱（左四）、中壢國中森品頤（左五）與建德國民小學李沛潔（右四）等人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（5）日上午頒獎給獲得今年度總統教育獎3名女學生，分別是桃園區同德國中林家萱、中壢區中壢國中森品頤與桃園區建德國小李沛潔3名女學生，3人將於7日於總統府接受蔡英文總統親自頒獎；市長張善政以「大勇無畏」勉勵三位獲獎同學，在人生歷程中堅持最好更好的自己。

市長張善政今天上午在市政會議上公開表揚「2023年總統教育奬」獲獎學生，美人頒發獎座與獎助學金1萬2,000元，獲獎學生在各個求學階段於不同專業領域均具備特出長才，展現學習熱情、表現出類拔萃、或有奉獻服務人群與體現孝悌友愛，在艱難環境中學習成長，也樹立模範。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市長張善政今天頒獎給獲得今年總統教育獎的同德國中林家萱。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中市立同德國中林家萱同學，出生時左眼全盲，右眼視力僅剩0.1，另有斜頸、心室中膈缺損等重疾，父母帶她跑遍無數醫院就診與無止盡的早療課程，都無法阻擋其學習欲望，甚至在田徑場與風競速堅持，經過一次次跌倒、一抹抹傷痕，林家萱不斷揮灑汗水與追求目標時歷練，造就了她樂觀個性與豁達的胸襟以及樂觀人生。

七年級校慶運動會結束後，林家萱在田徑教練鼓勵下參加田徑校隊，更於2021學年度全國中等學校身障者會長盃田徑錦標賽100公尺獲得T12級第一名佳績。後來在師長、同學們支持鼓勵下，勇敢嘗試參加學校各項事務與挑戰；家萱表示，「世界上還有許多比我更不幸的人，需要大家的幫助，希望未來自己有能力，可以幫助和我一樣有夢想，卻因身體殘缺暫時無法圓夢的人，能夠奔跑在夢想的路上，築夢踏實。」家萱身處逆境，卻從弱勢中砥礪茁壯，擁有過人堅韌，跑出生命中的夢想也樹立榜樣。

▲桃園市長張善政今天在市政會議上頒獎給獲得總統教育獎的中壢國中森品頤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市立中壢國中森品頤同學，生長於低收入戶原住民家庭，因經濟狀況不佳、家庭收入不穩定，父母仍全力支持品頤學習跆拳道，因熱愛跆拳道，從觀音跨學區至中壢就讀訓練，每天早上六時前至觀音區總站搭乘第一班公車到校，上學、訓練、晚課，返家已是晚上九點，每天15小時車、訓練與學習從未輕言放棄與喊累。假日還要幫忙父母打理家中經濟來源之檳榔攤，並忙房照顧妹妹與料理三餐，儘管面對如此環境，品頤仍持續努力，在跆拳道領域爭取佳績，曾榮獲2022年桃園市主委盃第一名、全國中等學校運動會第七名、年度全國中等學校跆拳道錦標賽第三名等佳績。

品頤期許能持續精進跆拳道技術，升學公立高中與國立大學，未來希望研修教育學程以取得教師證與專任教練證，畢業後能考取教職或專任運動教練，爭取既穩定與熱愛的志業，努力改善家庭生活環境，給自己一樣處境的學弟妹希望和鼓勵。儘管身處逆境，她熱愛跆拳道的奮鬥精神與積極負責學習態度，不斷激勵面對困難，突破人生逆境。

▲桃園市長張善政今天在市政會議上頒獎給獲得總統教育獎的建德國小李沛潔同學。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園巿桃園區建德國小李沛潔同學，沛潔的父母是聽障人士，年幼便以手語與父母溝通互動，一切都是如此的無聲自然宛如生活在海底世界一般寧靜無聲，直到上了小學，母親來學校參加活動時，總有同學與師長露出好奇神情看著沛潔母女以手語互動，沛潔剛開始感到困窘，她的父母是與眾不同的，但這樣的感受並沒有困擾很久，因父母都非常用心的照顧她，即使他們無法透過語言與聽覺去感受世界，依然認真的將他們所知道的一切教導沛潔。

沛潔總向旁人說，「我和母親比的是手語，媽媽是聽障人士，爸爸也是，但我對媽媽和爸爸的愛，和各位都是一樣無窮無盡的」，父母親雖是聽障人士，總是守護在沛潔身邊，有些事他們無法用聲音替她爭取，卻讓她比同齡孩子更成熟，更懂得追求自己的夢想，她想讓全世界聽見自己的聲音與看見爸媽的愛，沛潔將父母無聲的力量，轉化為無窮無盡的愛，希望有朝一日貢獻所長、將愛及幸福傳達人群。

市府教育局表示，今年度總統教育獎預定於7月7日在總統府舉行頒獎典禮，每位獲獎學生由總統蔡英文親自接見並頒發獎狀、獎座及獎助學金，其中國中、國小組每名新台幣15萬元。