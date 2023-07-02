移居首選！桃園人口6月突破230萬　張善政打造宜居城市不停歇

▲1200都會通。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

全台各縣市面臨少子、高齡化之際，桃園市人口卻逆勢成長，不僅在6月突破230萬人口大關，成為六都唯一自然正成長的都市，更獲內政部表揚為「推行人口政策措施宣導執行」績效優良的地方政府，顯示桃園發展的建設、經濟、社福等政策，已成為國人遷居及生養的首選之都。

桃園市政府研考會主委吳肇銘表示，市長張善政甫上任，便推出不少政策來積極面對少子女化、高齡化、移民等核心人口問題。在幼兒方面推出「生育津貼多一胎加一萬」、「5歲幼兒免學費」、「國中小免費營養午餐」等方針，讓家長們可以減輕生兒育女的負擔。另外針對婦女，桃園市政府所推出的「產後心理諮商」、「凍卵營養金」，也成為市民高度認同的有感政策。

▲營養午餐

未來搭配婦幼局的成立，將建構桃園成為市民「勇敢生、安心養」的幸福城市。除了促進出生率之外，建立桃園成為市民安居樂業的首善城市，也是桃園市政府提升人口政策的目標之一。

吳肇銘強調，作為蓬勃發展的新興城市，桃園早已吸引了不少來自雙北的「脫北族」於此定居。隨著「1200基北北桃生活圈通勤月票」在七月正式上路，結合捷運、鐵路地下化等相關建設規劃及配套方案的實施，相信國人「移居桃園」的浪潮會日益盛行。未來，桃園人口逐漸提升，相關城市建設與招商引資計畫也將同步展開，包括桃園航空城建設、龍潭科學園區擴建等，都將成為北台灣都會區經濟發展的重要指標，讓桃園從臺灣的工業之都，轉型為亞洲的智慧科技新都。

▲肺癌篩檢

面對高齡化的挑戰，桃園也做足充分準備，除了發放老年三節禮金、提高重陽敬老金，讓長輩能夠於高通膨時代下，在桃園放心養老；更透過「智慧遠距醫療」及「擴大肺癌早期篩檢」等方式，確保市民能夠不分城鄉，得到高品質的醫療資源及照護。最後，也計畫擴大老人愛心卡的使用範圍，鼓勵長輩外出搭乘大眾運輸工具，在桃園達到活躍老化的效果。



吳肇銘表示，市府團隊將協力合作，持續強化社福、經濟、建設等政策量能，多管齊下推動更多元的人口政策，傾聽人民的聲音，打造桃園成為友善安心的宜居城市。