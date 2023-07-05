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超商獨家開吃！「哈根達斯雪酥新口味」來了　咬下爆超濃奶油蛋糕

▲▼7-11獨家開賣「哈根達斯日式黃豆粉奶霜蛋糕雪酥」。（圖／7-11提供）

▲7-11獨家開賣最新「哈根達斯日式黃豆粉奶霜蛋糕雪酥」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

冰品控快來嚐鮮！就有超商獨家開賣「哈根達斯雪酥新口味」，又酥又脆的威化餅夾著滿滿的日式黃豆粉奶霜蛋糕，大口咬下超幸福，又香又甜的滋味直接在嘴裡化開；同步還有預購新品超大桶「乳膠似漆冰淇淋」，經典虹牌油漆乳膠漆桶裝滿牛奶糖冰淇淋，還加了巧克力脆餅，口感超有層次。

7-11獨家開賣「哈根達斯日式黃豆粉奶霜蛋糕雪酥」，使用100%大豆粉製作，帶有質樸甜味、香氣四溢的黃豆粉，搭配豐富濃郁的奶油蛋糕，大口咬下超滿足。

▲▼7-11獨家開賣「哈根達斯日式黃豆粉奶霜蛋糕雪酥」。（圖／7-11提供）

▲酥脆威化餅夾滿日式黃豆粉奶霜蛋糕內餡，冰涼又香甜。

另外，7-11中秋預購還開賣這款「乳膠似漆冰淇淋」，枝仔冰城攜手虹牌油漆，以乳膠漆造型桶盛裝綿密冰涼的牛奶糖冰淇淋，搭配巧克力脆餅，每一口都充滿濃郁焦糖香及脆脆口感，天氣熱一定要吃。

▲▼7-11中秋預購開賣這款「乳膠似漆冰淇淋」。（圖／7-11提供）

▲7-11中秋預購開賣「虹牌油漆x枝仔冰城 乳膠似漆冰淇淋」。

▲▼亞尼克最新亞皇家奶茶布丁生乳捲。（圖／亞尼克提供）

▲最新奶茶布丁生乳捲開吃。（圖／亞尼克提供）

亞尼克最新「皇家奶茶布丁生乳捲」來了，選用錫蘭伯爵茶以低溫進行研磨後，再結合北海道奶霜製成「伯爵茶奶霜」，搭配滑嫩布丁、經典北海道奶霜，全部包進伯爵茶泡芙蛋糕當中，大口咬下香氣十足，還帶有佛手柑香，即日起正式開吃。

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