超商獨家！限量7款「迪士尼100周年福袋」搶先看　豪送BMW、愛馬仕

▲7-11將在7/10起開賣「迪士尼100周年限量福袋」，共有7款超萌設計。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

迪士尼粉絲快看！就有超商將開賣「迪士尼100周年限量福袋」，共有7款設計，超Q米奇、熊抱哥和奇奇蒂蒂周邊一定要全套收藏，且福袋裡除了有糖果、餅乾、品牌優惠券等商品之外，還送1張刮刮卡，有機會將BMW、愛馬仕帶回家。

慶祝7-11「全鄉全店 全天服務」里程碑達成，7-11門市將在7/10凌晨00點起推出「迪士尼100周年系列限量環島潮玩福袋」，福袋設計以米奇、熊抱哥、奇奇蒂蒂、史迪奇、小熊維尼、小美人魚及三眼怪共7大角色，結合台灣北、中、南、東、離島特色風景圖，打造冰霸杯、兩用文青袋、多功能托特包及抗UV晴雨傘。

▲多功能托特包（左）有米奇款、奇奇蒂蒂款、小熊維尼款及三眼怪款；兩用文青袋（右）有熊抱哥款，史迪奇款及小美人魚款。



▲多功能托特包搭配冰霸杯，兩用文青袋子搭配抗UV晴雨傘。



▲福袋內除了有周邊、餅乾、飲料、糖果等商品之外，還有送品牌優惠券、刮刮卡。

▲刮刮卡有機會刮中BMW iX xDrive40純電豪華旗艦休旅、柏金包等獎項，另外還有福袋專屬獎「迪士尼100周年系列野獸國40吋白金米奇公仔」。



福袋裡除了有餅乾、飲料、糖果及濕紙巾、27張品牌優惠券等，再加碼送1張「全鄉全店刮刮卡」，頭獎祭出價值336萬元的BMW iX xDrive40純電豪華旗艦休旅、貳獎柏金包、凱莉包以及福袋專屬獎「迪士尼100周年系列野獸國40吋白金米奇公仔」，獎項總價值超過500萬元。

▲麥當勞睽違4年再度攜手三麗鷗推出系列抱枕。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞又推出三麗鷗抱枕了，這次找來最受歡迎的4個超可愛人氣角色，包括經典萌主「Hello Kitty」、軟綿「布丁狗」、粉嫩「美樂蒂」及帥氣「酷洛米」，紛紛帶著朋友強勢變身成最Q抱枕，一共有4款造型選擇，7月5日上午11時搶先開賣「Hello Kitty與小熊朋友」、「布丁狗與馬芬」2款抱枕，7月12日則由「美樂蒂與利茲姆」、 「酷洛米與巴庫」抱枕接棒登場。

▲首波開賣超Q布丁狗、Hello Kitty。

麥當勞「麥麥萌友夏日派對抱枕」全系列限量10萬個，並開放加價購及單買，每份套餐限加購1個，每人、每次消費限購2個，售完為止，鐵粉肯定要收。

▲第2波買得到帥氣酷洛米、粉嫩美樂蒂。