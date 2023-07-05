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行人站斑馬線爽吃永和豆漿！騎士傻眼「該等你吃完？」結局大反轉

（圖／翻攝自YouTube）

▲男子站在斑馬線上，狂吃永和豆漿不過馬路。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

為洗刷台灣「行人地獄」的汙名，交通部日前祭出新制，汽車若未停讓行人最重可罰新台幣6000元。但一些行人亂象也頻頻現身。日前就有一名機車騎士貼出行車紀錄器，表示自己遭遇行人站在斑馬線上吃永和豆漿，當下十分傻眼，更吐槽「我應該等你吃完對吧」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前刊登一段行車紀錄器影片，影片中，一名騎士騎車到路口準備右轉時，看到斑馬線上有行人，便自主停下來禮讓。而2個行人中，一個正常的走過斑馬線，但另外一位卻站在斑馬線上吃著永和豆漿，對於機車騎士的等待恍若未見。

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直到等待十多秒後，可能是眼見騎士旁的等待的機車越來越多，該名男子才意識到情況，從斑馬線上退了下去，其他騎士才得以合法通行。

該名騎士也表示，「只要我來得及，我會禮讓行人；相對的，短時間確定沒有要過馬路的行人，請不要站在斑馬線上，也請不要站在距離路口很近的地方等人、招車、聊天，避免其他汽機車不必要的停讓行為，這真的對交通沒有幫助。」

不少網友在看到影片後，紛紛留言表示「業配的新梗誕生了，請人來回邊走邊吃，必須停看，太棒了」、「哥吃下去的不是食物，是無敵星星」、「還真的也有少數這種天才，走到路口然後停下來做各種雜事 」、「老頭表示：我又沒說要走，你們都等我幹嘛？」「路人表示：讓我吃完，你們才能動」、「看那滿足吃的津津有味的表情，我也餓了」。

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