徐巧芯告「無良公關」檢不起訴　本人親回：事情還沒結束

▲國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

因不滿親綠粉專「無良公關公司」影射國民黨策劃偷拍抹黑當時民進黨台北市長候選人陳時中，國民黨台北市議員徐巧芯一連提告107人，形容將開「側翼同樂會」。不過，5日有媒體報導，台北地檢署調查後認定部分被告，包括該粉專經營人不起訴。對此，徐巧芯回應，她與律師都還未收到起訴書，等收到起訴書以後會聲請再議，「這件事還沒有結束」。

回顧整起事件，「無良公關公司」2022年11月9日於粉專上公開一份文件，內容指稱國民黨策劃找狗仔跟拍他黨候選人，同時要深入各大社群增加選民仇恨值，文件底下還有當時國民黨台北市長候選人蔣萬安、徐巧芯、立委洪孟楷、李德維等人簽名。

徐巧芯透過PTT表示，當初自己作為當事人根本沒有被對方「詢問」，就被造謠，請問檢方這是什麼「查證」？辦理此案的檢察官若認為上面的簽名跟她的一樣，就可以到處散播，這不就是鼓勵大家使用政治人物的簽名在外面造謠？而且那張圖片甚至很明顯都歪掉了是P上去的。

另外，當時「無良公關公司」因爭議關閉粉專，還在群組裡向他人說是「阿中競辦」要求的，徐巧芯也告了這位不知名人，但沒有被寫在今天的新聞裡。徐巧芯表示，「我們就來看看檢察官到底有沒有去調查」。

▲徐巧芯PTT帳號回應。（圖／翻攝PTT）