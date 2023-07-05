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侯友宜喊重啟核一　綠委酸又打臉自己：我都替他覺得痛

▲▼侯友宜台大演說。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前接受專訪時指出，自己從來沒有反對過核電，核二、核三都要延役，而「核一、核四經過國際頂尖專家的檢驗跟評估，就可以重啟。」民進黨立委吳思瑤4日表示，新北市政府擋了10年的乾式貯存設施不肯核定，不要乾式貯存設施、 無法解決核廢問題，卻要重啟核一，「狠狠打臉自己，我都替他覺得痛。」

侯友宜近期一改先前對核電的模糊態度，不斷喊出：「核能絕對是能源選項之一」，2日更在造勢場合高喊「核一重啟」，但「乾貯設施」過去遭到新北市府卡關長達10年。

台電透過新聞稿指出，侯所提核一重啟，但現實是相關的輸配線路，以及負責在電廠中提供全黑啟動所需電源的氣渦輪發電機已經拆除，就是為了騰出空間，讓侯友宜訴求的室內乾貯可以興建，「侯市長一方面要儘速興建室內乾貯，一方面又要把氣渦輪發電機重新組裝回去，相關幕僚應該給侯市長正確資訊，才不會做出自我矛盾的訴求。」

吳思瑤質疑，怎麼這麼「侯急」？救民調，連命都不要？核一廠設於石門，距離北投僅僅9公里，離開發中的士林北投科學園區只要1小時，到天母棒球場也不過70分鐘車程。位於斷層帶上的核四距離北投大屯火山群也只有40公里，一但有事故，北北基宜桃1000萬人誰都逃不掉。

吳思瑤指出，為什麼提到大屯火山？經科學證實大屯火山是活火山，岩漿庫位於金山萬里地底 距離地表僅8公里，一旦爆發，陽明山、士林、北投將首當其衝。福島核災的慘痛經驗 告訴我們，地震引發的複合式災害引發核能外洩，災後12年的現在，還有部分地區是生物禁區。

吳思瑤表示，自己擔任立委後，努力爭取六億經費投入大屯火山監測系統的科學建置，每年都到TVO大屯火山監測站關心災防整備，並積極深入社區、校園推動防災教育，就是希望料敵從寬禦敵從嚴，有效預警減災，守護士林北投，保護我們的家園。

吳思瑤指出，而國民黨總統、立委候選人，從核一到核四全都要，以為「重啟核能」就是按個按鈕那樣簡單。核安問題至關重要外，也要談談技術專業問題。

吳思瑤表示，新北市政府擋了10年的乾式貯存設施不肯核定，不要乾式貯存設施、 無法解決核廢問題，侯友宜卻要重啟核一，「狠狠打臉自己，我都替他覺得痛。」

對於核能議題，吳思瑤直言，核一2019年進入除役階段，陸續拆除運轉關鍵設備，實質上早不具備發電條件。侯友宜談政策不做功課，我也替他覺得羞。核四呢？不要忘了台灣人民2021公投已經做出民意的決定，反對重啟核四！

吳思瑤指出，人民為什麼否決核四？除了選址位於危險斷層帶，當年設計已不符現今需求，再花10年再投入800億（以上）也無法確保能夠商轉，以及棘手未解的核廢處置問題，請問上面哪一項、哪一點侯友宜有方案？有解方？這些戰鬥藍立委參選人個個盲從無知，為「核」而戰卻不知為何而戰。

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