王鴻薇轟與立陶宛「凱子外交」　苗博雅有意見：容我提醒這位長輩

▲社民黨議員苗博雅接受民進黨徵召參選立委。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委王鴻薇指控，蔡政府不時營造台灣和立陶宛友好關係，但台立關係其實竟是建立在台灣金援和8吋晶圓半導體技術援助之上。對此，與民進黨合作參選台北市第六選區（大安）立委的社民黨台北市議員苗博雅指出，這些年來，官方和民間合作，用盡方法在世界上拓展外交空間。雖然不是盡善盡美，但也不能為反而反，「如果未來國會被這種程度的立委霸佔，後果簡直不堪設想！」

苗博雅說，他要提醒王鴻薇這位長輩，2021年11月18日，「駐立陶宛台灣代表處」在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）揭牌成立。這是「全歐洲第一個」以「台灣」名義設立的代表機構。中共也因此對立陶宛外交及經貿強力施壓，甚至要求各國封殺立陶宛。但立陶宛至今尚未因中共的無理報復而在挺台立場上退讓。

苗博雅嘲諷，立陶宛設台灣代表處的時候，「那位戰鬥藍」還在當台北市議員，可能沒注意到，但現在已經當立委了，好歹要有點國際外交的常識吧。

苗博雅說，立陶宛是台灣在東歐最重要的朋友，也是歐洲最挺台的國家之一。立陶宛頂住中共壓力，台灣用3.4億的預算和立陶宛做產業策略合作，是兩個已開發國家之間的產業策略結盟，國會議員竟隨便扣上「凱子外交」、「喪權辱國」的大帽子，簡直無知。

苗博雅認為，如果立委對於技術轉移的內容有意見，那就好好拿出資料理性討論。國際外交就是有來有往，絕非單方片面享盡好處。只想吃外交自助餐，甚至外交霸王餐的，終將被唾棄。