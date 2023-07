王鴻薇轟與立陶宛「凱子外交」　苗博雅有意見：容我提醒這位長輩

民進黨總統參選人賴清德5日以「我保衛台海和平的計畫(My Plan to Preserve Peace in the Taiwan Strait)」為題,投書美國媒體《華爾街日報》,引發國內外關注。華府兩岸專家、學者葛來儀(Bonnie Glaser)透過推特推文「劃重點」,引述賴談及「面對著持續升高的軍事與經濟挑戰,維持務實及一致性的兩岸政策是我的首要任務」等重要段落。