2024高雄綠營鐵票區變天？　李明璇曝：若翻轉差距一萬票左右

▲李明璇代表國民黨挑戰高雄前鎮小港立委。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨「最美發言人」李明璇參選高雄前鎮小港立委，日前與鴻海創辦人郭台銘會面，引來各界關注。李明璇指出，郭台銘是來當她加油打氣，而自己上週跑地方行程的時候，有不少人透露很多系統都在做民調，她與對手的民調差距非常接近，直言即使能翻轉，認為差距也不過1萬票左右。

李明璇說，對她來說，數字真的只是參考用，她每天的心情都很戒慎恐懼，雖然議員們的助理都驚嘆說，「李明璇的全力以赴，根本是把現在當作選前一週在拚命的」，但她必須這樣，前鎮小港旗津這麼的不容易，她不全心全力投入，怎麼會有機會？

李明璇認為，她要在沙漠中開江河，在曠野裡開道路，她想證明沒有什麼選區是「鐵板一塊」，要執政者違背民意，就有權力把他們換下台，「我的選區，即使我能翻轉，我認為差距也不過一萬票左右，所以我會盡我可能的去團結所有該團結的力量，結合所有該結合的人」。

李明璇喊話，她希望所有在野的大家，放下個人的私心，大家都要合作起來，朝共同的目標前進。她也想對各政黨的高層喊話，「人民利益要是第一，政黨利益是第二，個人利益絕對是第三」，相信各個山頭的領導人，絕對有大智慧能坐下來好好談。

李明璇認為，選舉是很簡單的邏輯數學問題，民進黨一直以來，無論環境再怎麼逆風，他們的基本盤都是各政黨裡面最穩固的，他們只要假設他們會拿到40%，剩下的60%若是兩兩平分，賴桑基本上可以宣布當選，相當於人民直接送他高級床墊、他可以原地舒服躺平了，但吳蜀一旦交兵，吳國勝，則曹魏直取成都；蜀國勝，則曹魏直取建業，無論蜀勝或是吳勝，贏家都是曹魏。