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分析／賴清德投書外媒3重要意義　呼應國際期待「再保證」

▲▼ 賴清德主持民進黨立委提名記者會-賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

▲賴清德投書外媒，黨政人士解讀有3個重要意義。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德5日以「我保衛台海和平的計畫（My Plan to Preserve Peace in the Taiwan Strait）」為題，投書美國媒體《華爾街日報》，引發國內外政壇關注。一名熟知外交的黨政人士分析，此次投書彰顯3個重要意義：回應國際社會對「穩健政策」的期待、提出「再保證」，同時彰顯與國際對話、合作的能力與決心；黨內人士直言，相較兩位在野黨總統參選人拋出重啟服貿、九二共識主張，「一個前進未來，兩個回到過去」。

《華爾街日報》為美國發行量最大的報社，曾刊登多位美國、日本、歐洲等地國家元首的評論，包括美國總統拜登任期內已三度投稿該報社。賴清德則透過該篇投書，闡述重要政見「和平繁榮四大支柱（Four pillars for peaceand prosperity）」，包括：建立台灣的威懾力、經濟安全是國家安全、與全世界民主國家建立夥伴關係、穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

賴清德在文中直指「中華民國」表示，面對著持續升高的軍事與經濟挑戰，維持務實及一致性的兩岸政策是自己的首要任務，將努力不懈地捍衛兩岸的現狀，因為維持兩岸現狀是符合中華民國與國際社會的最佳利益，他將會以穩健的策略，帶領國家走過這顛簸詭譎的大浪，也不排除在對等、尊嚴且沒有先決條件下，與對岸展開對話。

時值國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲近期紛紛呼應「重啟服貿談判」主張之際，賴清德也透過該篇投書，再次強調自身「維持務實及一致性」的兩岸政策。黨政人士直指，在此時間點發布該篇投書，有3個重要意義，首先是2024年台灣總統大選深受國際矚目，特別在五月G7峰會後，國際社會對於台海必須維持安全穩定現狀、反對任何單邊主義行徑，已經成為全球共識，下任台灣總統能否持續確保既有的穩健政策，將是國際關注的重中之重。

此外，黨政人士表示，第二個意義是，賴清德投書的內容，可被視為台灣呼應國際社會期待的「再保證」，尤其近日在野黨參選人面對經濟上在全球「去風險」主流，卻拋出「重啟服貿」倡議，政治上則出現接受北京政治前提「九二共識」的主張，不僅引發台灣人民的疑懼，也升高台海不確定的風險，進而使國際社會感到憂心。他表示，這個時候，執政黨的總統參選人聲言要透過「四個支柱」來確保現狀的穩定，形同是台灣回應國際社會期待的「再保證」。

最後一個意義則是，黨政人士說明，該篇投書同時展現台灣與國際對話、合作的能力與決心，過去8年，台灣從過去一中市場的依賴者，轉變為全球供應體系的關鍵角色；在地緣與國際角色方面，也經由對區域穩定及對全球各種議題協力的主動貢獻，取得相當地位。他說明，台灣領導者的必備條件是，要能與國際對話、合作，相較之下，提出四個支柱、堅定地展現與國際合作態度的賴清德，顯然是幾位參選人當中，唯一準備好的。

另一方面，黨內人士表示，在國際聚焦關注台灣的此刻，民進黨的總統參選人呼應了國際對確保台海維持現狀、致力降低風險的努力，然而，侯友宜近期提出恢復4個月役期政見，恐惹怒美方，柯文哲則是公開與美國學者葛來儀（Bonnie Glaser）隔空交火，兩位在野黨的參選人，一個在重啟服貿，一個在重返九二共識，對比賴清德，「一個前進未來，兩個回到過去」。

民進黨政策會執行長、立委羅致政亦撰文指出，對於國家安全的三大支柱，侯友宜的立場是「政治上，接受九二共識；經濟上，重啟服貿談判；軍事上，恢復四月役期」，如此明確的戰略選邊，誰敢說侯的立場模糊、不知所云？侯已經為他的美國行，自己先提出了幾道必考題，至於他準備的答案能不能被國際社會認同甚至接受，讓外界繼續看下去。

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