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北市老屋20萬棟都更要等189年　許淑華拋3手段喊話加速

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市的建築物屋齡30年以上大約有20萬棟、65萬戶，根據市府現有規劃進度，要完成都更還要等上189年。台北市議員許淑華說，最大的阻力就是容積獎勵太低，喊話應提高容積獎勵，且在社宅設置回饋機制，加入老年長照、幼托等公益設施，讓社宅不只吸引新住戶，也同時加速都市更新進度。

許淑華表示，過去在市政總質詢時提出，台北市都市更新進度緩慢，市府應該拿出更積極態度規劃執行，尤其是現在的政策誘因不足，根本無法吸引住戶加入，甚至是太多推力讓住戶們想要退場。

許淑華指出，其中最大的阻力就是容積獎勵太低，很多住戶因為都更完成後換算根本無法一坪換一坪，因此對加入都市更新卻步。從住宅及都市更新中心公辦都更案件來看，22件只有2件可以取得200%的容積獎勵值，如果不是在捷運周遭，最多只能有180%獎勵值而已。所以我認為，老舊社區都更的容積獎勵應該再提高，確保足夠參與誘因。

另外，許淑華也提出，目前已經有針對大眾運輸（TOD）、教育和生態經濟等5E（EOD）為導向的都市計畫發展，整體劃定建物土地運用及都市更新，接下來更應該「以社會住宅」為導向，加速周遭老舊社區都市更新腳步。

許淑華舉例，以健康社宅來說，周圍平均屋齡40年以上就有9200戶；六張犁社宅周遭約有4600戶；而三星社宅周邊大約有4000戶老舊建物。社會住宅興建與新住戶遷入後，是促進社區再發展與社區需求很重要的契機，這些周邊的老舊房屋，也應該劃進都更範圍區。

除了提高容積獎勵外，許淑華認為，也能在社宅當中設置回饋機制，包含加入老年長照、幼托等等的公益設施，讓社會住宅不只是吸引新住戶，也同時加速都市更新進度，讓原住戶也有新房子可以居住，地下興建停車空間路邊停車讓馬路變寬，恢復原有供車輛行走空間，屆時也有人行道可以行走，整個巷弄變寬敞，讓城市整體有再發展的可能。

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