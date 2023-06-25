打工賣雞排存學費賺房租　賴清德拋學費補助美女議員超有感

▲台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

副總統賴清德日前拋出提出的「補助私校大學生學費政策」，台北市議員許淑華說，侯市長、柯主席求學路順遂，可能很難看見其他年輕人的困境。她以自身經歷為例，為了學費與生活費，曾打工賣雞排等，「許多私校的家長和學生也跟我當年一樣，為小孩的學費和生活費，艱苦打拼」，大家都不希望有天份的學生被埋沒，補助私校大學生學費，對家長跟學生都是大大的幫助。

許淑華24日在臉書表示，賴清德拋出學費補助的政策，遭對手侯友宜、柯文哲等人的共同反對。但柯、侯2人都是求學相對順遂的人，她以自身經歷為例，希望能讓「好學生們」看見，台灣不是只有明星好學生，也有很多在社會求生存的普通人。

許淑華表示，求學期間半工半讀是日常，當年國中畢業的她極度嚮往藝術，本想從基隆暖暖到台北私立復興商工美工科求學，但受限於復商是私立學校學費較高，家中經濟無法支應學雜費和台北的生活費，因此只好先到基隆商工補校就讀，一邊半工半讀存學費。

「後來考上世新大學，私立大學的高學費、台北的生活費又再度成為我的挑戰。」許淑華說，當時家中經濟稍微寬裕，父母努力打拼支付她的學費，她也繼續半工半讀賺生活費、房租；為了省房租，還找學長姐一同租屋，甚至還跟朋友在公館打工賣過炸雞排。

許淑華說，遺憾的是，就比較無法參與學校的社團和活動，相信也有許多年輕的學生應該都還過著這樣的生活，也只能羨慕同學有多采多姿的4年大學生活。

許淑華表示，因為這樣的人生經驗，她在跟家長和學生交流時，也常常聊到這塊，「許多私校的家長和學生也跟我當年一樣，為小孩的學費和生活費，艱苦打拼」，而這些私校的學生即使畢業好幾年，仍然被學貸纏身，生活在工作和還學貸之間疲於奔命，讓人心疼。

許淑華指出，根據鏡周刊調查，截至2022年4月，台灣有超過79萬人申請學貸。遺憾的是，法院記錄顯示，自2004年以來，超過5萬人因積欠學貸而被銀行聲請強制執行，有2.6萬件欠款在15萬元以內。因為這還不出來的15萬元，他們被迫只能選擇支付現金的工作，或跑外送。

許淑華表示，大家都希望看見年輕人有更多的選擇，而不是讓天分被經濟因素給限制，因此補助私校大學生學費，對家長跟學生都是大大的幫助。