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女客吃滷味驚見「整坨衛生紙」怒要退費！店家一調監視器尷尬了

記者閔文昱／綜合報導 

一名女客人近日到台北市南港區某滷味店用餐，疑似吃到一半時發現餐點內有衛生紙，向店家要求退款。店家當下因無法即時調閱監視器，因此就先將費用退還，不過事後調閱監視器畫面發現，衛生紙是女顧客「自己丟進碗裡」，將畫面PO上網並向對方喊話「希望您看到這篇貼文能改變您對我們的印象」，畫面一出，引發熱議。

該店家24日在臉書「我是南港人」PO出畫面表示，當天中午有一名女顧客到店裡用餐，卻發現餐點內有衛生紙，要求店家退錢，而店家當下因店內較為忙碌，無法即時調閱監視器，因此先立即退錢處理，但事後調閱監視器時才發現，「衛生紙可能是您不小心掉進去的～」

業者也補充，該店家的廚房內只有廚房紙巾並沒有衛生紙，也會於每日閉店前清洗所有鍋具，並非如女顧客所說的衛生不好，「希望您看到這篇貼文能改變您對我們的印象，讓我們能有再次服務您的機會！」

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▲一名女顧客聲稱「碗裡有衛生紙」要求店家退費，遭業者PO出監視器畫面打臉。（圖／翻攝自Facebook／我是南港人）

▲一名女顧客聲稱「碗裡有衛生紙」要求店家退費，遭業者PO出監視器畫面打臉。（圖／翻攝自Facebook／我是南港人）

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛痛批「不小心？確定餒？看起來很熟練」、「天啊～詐欺無所不在欸～這樣也要騙！」、「好熟練，跟宜蘭賣蔥餅少一百的好像」、「這種奧客絕不姑息報警」、「誇張，根本故意」、「支持報警處理」、「太誇張了吧！想吃霸王餐說一聲，用下流的手段，無恥」、「報警處理吧，根本是遇到詐騙」。

不過也有網友認為，「想問影片中的客人是把那一大碗滷味吃到一半才把衛生紙夾起來嗎？如果是的話，那我比較偏向相信衛生紙是不小心掉進去的，客人自己不知道，以為是店家的問題，吃到一半才發現。因為應該沒有人知道裡面有衛生紙，還津津有味地吃吧？」

對此，店家則說明，「因後續有人坐在此位客人的正對面，角度剛好完全擋住吃飯過程，所以也沒辦法確定是否有先夾起來，在擋住之前，衛生紙一直都是浮在最上面，應很難不去注意到，只能在這邊提醒其他餐飲同業多加留意～」

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