不是即期品！全聯鮮奶買一送一「99元佛炸了」　網驚：馬上去買

▲紐西蘭鮮乳買一送一，一瓶只要49.5元 。（圖／翻攝全聯消費經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

日前好市多2瓶鮮奶「只要95元」，原因是期效剩2天！不過近日一名人妻驚呼，在全聯超市看到另一款鮮奶買一送一，且並非即期品，於是趕緊拿了一組結帳，只要99元非常佛心，恰好今天是活動最後一天，便分享這好康給婆婆媽媽們。文章曝光後，引來網友驚呼「馬上去看！」

一名網友在臉書《全聯消費經驗老實說》分享神級好康，她表示，早上逛到生鮮區時，赫見「紐牧然100%紐西蘭鮮乳」買一送一，等於兩瓶只要99元，「立刻手刀拿了兩罐走！」

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原PO說，之前孩子就有喝過該牌子，「我自己也覺得不錯喝，奶味香醇不膩口！」從價牌可見，鮮乳一瓶為1000ml，該波優惠已促銷近半個月，而今天是特價最後一天。

底下網友驚呼，「幸運喔！還有那麼多瓶」、「應該很難買到吧」、「今天去剛好有看到這牌，結果沒看到活動，以為沒有，結帳時告知今天最後一天，我就拿了兩罐了」、「馬上去看」。

留言串也釣出苦主哀喊，「持續一星期，每天都去買，每天買不到，已經放棄」、「我家附近的全聯已經賣完了，哭哭」、「附近全聯這幾天不是空的就是只有一瓶， 今天活動最後一天，大概也買不到了」。另外也有人質疑是即期品，網友則熱心回應「（期效）到7月2日」。

▲超商限時3天5大品項買1送1。（圖／業者提供）



說到特價好康，本周六（17日）是補班日，兩大超商也祭出飲品優惠，全家每周限定「康康五」活動開跑了，6月16日起至6月18日連3天於全門市祭出「5大品項買1送1」，包括「Let’ s Café大杯燕麥奶拿鐵」、「大杯私品茶仙女珍珠醇奶茶」、「百事可樂」、「Cheers氣泡水」及「阿奇儂白巧戀乳雪糕」等都有，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯，提醒消費者要多加注意。

另外，7-11 CITY PRIMA近日也推出全新水果冰磚咖啡「橙香陽光」、「檸靜時光」，6月20日前則於OPEN POINT APP行動隨時取推出每日限量「買2送2」優惠；2款飲品至6月27日前於門市也可享嚐鮮價99元。