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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美國眾議員提案邀台參與環太軍演　江啟臣：關鍵在行政部門能否落實

▲立委江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲立委江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國參眾議院近期將審議2024財政年度國防授權法案，在眾議院部分，涉台部分多達34項，其中包含邀台灣參與環太平洋軍事演習（RIMPAC）。對此，國民黨籍立法院外交國防委員會召委江啟臣今（3日）表示，關鍵還是在於行政部門是不是能落實，但如果有機會，「我們當然也樂見、也願意參與」，一方面提升台灣本身國防實力，二方面加強太平洋地區國家的軍事合作。

美國參議院與眾議院軍委會6月下旬接連通過各自版本的2024財政年度國防授權法案（ NDAA），在眾議院部分，兩黨議員共提近1400項修正案，其中共和黨籍眾議員奧格茲（Andy Ogles）提案要求邀請台灣參與明年環太軍演。

對此，江啟臣3日表示，這些類似內容過去有人提過，甚至也都通過，所以關鍵還是在於，這些議員提案或國會提案，行政部門是不是能落實。他過去詢問過國防部，而國防部對於參加環太軍演實際也都有相關準備；如果有機會，「我們當然也樂見、也願意參與」，一方面提升台灣本身國防實力，二方面加強太平洋地區國家的軍事合作。

江啟臣也說，只是美方基於美中關係考量，或者其地緣政治考量，至今仍沒辦法邀請台灣參加環太軍演，這事情未來是否改變，目前還看不出來有邀請台灣實際參加環太軍演的跡象，但雙邊繼續提升在安全跟軍事方面合作，不管從國會或行政部門，是可以看得出來的。

而國防部發言人孫立方3日在屏東受訪時回應，「我想這個訊息我有看到，我的理解是似乎是目前還在提案的階段」；針對台澎防衛作戰，部長時常講，如何自助、人助，如何讓本身國軍官兵在戰備整備完成相關準備，當然如果國際友盟願意協助我方增加訓練機會，國防部樂觀其成。

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