診所等看病！男子上廁所遲未出來…推開門驚見「暴斃在馬桶」　

▲男子的褲子褪到小腿處暴斃死亡。 （圖／翻攝光明日報）

圖文／CTWANT

馬來西亞一名65歲的華裔老翁，昨（3）日下午在檳城一處診所等看診時，中途去上個廁所，但卻遲遲未出來。診所人員進內查看，發現老翁疑似突然發作急病，當場坐在廁所馬桶上暴斃死亡，目前警方還在調查老翁的具體死亡原因。

根據《光明日報》報導，這起罕見「坐斃在馬桶」的命案，是發生在馬來西亞檳城當地五條路的某間診所。昨天下午約莫4點左右，這該名等待看診的老翁，進去廁所後，很長時間都沒出來，診所職員察覺情況異常，隨即前往廁所查看。

據診所職員透露，打開廁所門後，驚見老翁的褲子褪到小腿處，但他卻已經坐在馬桶上暴斃，嚇得馬上通知醫生，並報警求助。

初步了解，警方在案發現場跟死者身上，並未發現任何可疑線索，目前將此案暫列為突然死亡案件處理。而死者的遺體隨後被送往檳城醫院太平間，等待進行剖驗，以釐清老翁的詳細死因。

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