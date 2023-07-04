正國會民調：過半民眾挺私大補助　綠白政黨認同＞候選人支持度

▲正國會政策中心召開「發布2024年總統大選等時事相關民調」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

正國會4日公布最新民調，對於私立大學補助政策，根據民調數據顯示，有56%民眾表示贊成，39％表示不贊成，至於重啟服貿，支持方與反對方皆為38%。而在立委選舉投票傾向，民進黨獲得26%的支持、國民黨獲得27%、民眾黨則是12%；在政黨認同的部分，民進黨有29%、國民黨獲得23%、民眾黨為18%。

民調數據顯示，民眾黨在40歲以下的支持度，穩居第一，但隨年齡增加，民眾黨支持度下降。立委投票傾向和政黨認同可以看出，國民黨區域立委候選人支持度高於政黨支持度，民進黨和民眾黨政黨認同度則高於區域立委候選人支持度。

民調也詢問「最近行政院公布『定額補助私立大專學雜費助學方案』，預計要提供私立大學聲學費一半以上的補助，縮短公私立學費差距。請問您贊不贊成政府提供私校學生學費補助？」其中有56%、超過半數的民眾表示贊成，39％表示不贊成；結果顯示，行政院的補助私立大學方案有超過半數民眾支持。

至於該重啟服貿？民調數據顯示，有13%的民眾表示非常同意重啟服貿、25%同意、不同意的為20%、非常不同意則有18%、沒意見不關心的民眾為23%；支持方與反對方皆為38%，顯見台灣社會對於重啟服貿仍有許多紛歧、呈現五五波拉距，服貿議題需要更多公眾討論。

民調也詢問「有經濟學家提醒，中國的經濟正在衰退，台灣應強化跟世界的經濟連結。在美國與中國貿易戰中，請問您認為台灣應強化跟美國，或強化跟中國的貿易合作，對台灣的經濟發展比較有幫助？」回答美國佔50%、回答中國者為28%、選不出來/差不多/沒意見者佔22%。

交叉分析發現，在20-49歲的民眾中，皆有超過五成認為應該與美國強化貿易合作，依政黨傾向分析，有超過25%的國民黨支持者、46%的民眾黨支持者，認為在美國與中國之間，應該與美國強化貿易合作，對台灣的經濟發展較有幫助。

本次調查由正常國家文化基金會政策中心負責問卷設計，委託大地民意研究股份有限公司進行抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2023年6月30日到7月2日3天；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1075人；抽樣誤差在95信心水準下約正負2.99個百分點。