　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新頭殼民調／賴清德32.77%　柯文哲30.74%、侯友宜21.31%

▲▼賴清德、侯友宜、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

總統選戰如火如荼，網路媒體Newtalk新頭殼4日公布最新手機簡訊民調結果，民進黨參選人賴清德以32.77%支持度領先民眾黨參選人柯文哲30.74%、國民黨參選人侯友宜21.31%，賴、柯差距2.03%。值得注意的是，柯文哲總體支持度突破3成，且在過去國民黨戰優勢的桃竹苗、花東等地區，取得明顯領先。

根據該份民調結果，當被詢問「2024總統大選您會投給誰？」回答侯友宜者佔21.31%、賴清德32.77%、柯文哲30.74%、尚未決定15.19%。

民調顯示，在年齡方面，20至24歲年輕族群中，柯文哲以63.04%高支持度領先賴清德的15.22%及侯友宜的9.78%；25至29歲族群，柯文哲還是享有61.44%高支持度，賴清德16.34%、侯友宜10.46%；35至39歲族群，柯文哲55.87%、賴清德20.28%、侯友宜13.17%；直到50歲以後賴清德才逆轉這個劣勢，50至54歲部分賴清德34.45%、侯友宜23.09%、柯文哲25.14%；54至59歲部分分別為賴清德37.76%、侯友宜25.1%、柯文哲22.61%；65歲及以上，是侯友宜在各年齡層唯一領先者，侯友宜36.91%、賴清德35.65%、柯文哲9.78%。

值得注意的是，在區域方面，過去國民黨享有優勢的桃竹苗區域、甚至花東地區，都由柯文哲拿下第一。在桃園市部分，侯友宜22.7%、賴清德26.48%、柯文哲35.46%；新竹縣部分，侯友宜25.3%、賴清德15.66%、柯文哲39.76%；新竹市部分則是柯文哲獲最高支持的地區，侯友宜18.46%、賴清德21.54%、柯文哲46.15%；苗栗縣部分，侯友宜25.88%、賴清德21.18%、柯文哲35.29%；花蓮縣部分，侯友宜22.54%、賴清德11.27%、柯文哲45.07%；台東縣部分侯友宜25.58%、賴清德18.6%、柯文哲44.19%。

至於一向被視為「搖擺州」的台中市、彰化縣，柯文哲則些微領先賴清德。在台中市部分，侯友宜16.94%、賴清德32.89%、柯文哲33.89%；在彰化縣部分，侯友宜19.35%、賴清德34.68%、柯文哲也是34.68%。另外，在侯友宜的故鄉嘉義縣，柯文哲居然以相當大差距領先其他兩個對手，支持度分別是侯友宜15.38%、賴清德30.77%、柯文哲44.23%。

此次網路簡訊民調，由Newtalk新聞網站透過手機電話，於6月30日及7月1日兩天，隨機發送簡訊，邀請回答線上問卷；每一通簡訊都有獨立網址，避免遭到灌票或濫用；一共成功回收3245份有效問卷，在95%信心水準下，正負誤差範圍約1.76%。為了避免誘導，新頭殼問卷網站，對於主要候選人順序都以隨機方式呈現，並且就性別、年齡、地區、教育程度分別加權，以符合整體母數。

ET快訊
家中「吃電怪獸前10名」曝光　耗電度數一次看
iPhone 15「四種新色曝光」！
10歲男童戴智慧手錶爆炸！　品牌起底
賴薇如悲痛仔仔逝世「七朵花永遠有她的位置」：讓她一路好走
黑人一票大咖好友「為何沒人幫說話？」　網揭2大人性現實面
LIVE／七朵花35歲成員逝世！ Apple自曝被求脫光「3
郭源元踢爆黑人後　4字忍淚首發聲！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

才喊出席居住正義遊行　侯友宜被挖「大群館」漲價：5.5坪月租1.6萬

侯友宜「憲法九二」論述起源於藍大老宴　江啟臣曝侯馬溝通內幕

24架次共機趁國軍飛彈操演擾台　國防部譴責：破壞區域安全穩定

徐巧芯質疑「差點簽訂」不平等條約　外交部嗆：看見影子就開槍

賴清德挺台灣外套上線即秒殺　今午好評加開1000件

侯友宜接受「九二共識」　鄭文燦：不要為了選舉回到30年前論述

批核廢存放新北市府不負責任　鄭文燦：盼侯市長扮演負責任首長

蔣萬安明訪星！7／7僅1小時公開行程　綠議員憂：偷替侯友宜外交助選

侯友宜喊「役期4個月」　他嘆連國民黨都反對：侯到底哪個黨候選人？

王鴻薇質疑奉送立陶宛半導體技術　外交部：絕非「凱子外交」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

酷炫曾自曝%過77位藝人 遭網友出征 ｜20230703 ET午間新聞

炎亞綸到士檢複訊畫面曝光　記者問「有化妝嗎」他笑了

Ailee鐵肺開唱！睽違6年來台　見粉絲初次來：知道我是誰嗎XD

舒華「有回家的感覺」：非常有面子　曝(G)I-DLE很堅強...要粉絲別擔心

富邦啦啦隊妹子太兇＞ ＜　「肩帶3度滑下」鎮定拉好

才喊出席居住正義遊行　侯友宜被挖「大群館」漲價：5.5坪月租1.6萬

侯友宜「憲法九二」論述起源於藍大老宴　江啟臣曝侯馬溝通內幕

24架次共機趁國軍飛彈操演擾台　國防部譴責：破壞區域安全穩定

徐巧芯質疑「差點簽訂」不平等條約　外交部嗆：看見影子就開槍

賴清德挺台灣外套上線即秒殺　今午好評加開1000件

侯友宜接受「九二共識」　鄭文燦：不要為了選舉回到30年前論述

批核廢存放新北市府不負責任　鄭文燦：盼侯市長扮演負責任首長

蔣萬安明訪星！7／7僅1小時公開行程　綠議員憂：偷替侯友宜外交助選

侯友宜喊「役期4個月」　他嘆連國民黨都反對：侯到底哪個黨候選人？

王鴻薇質疑奉送立陶宛半導體技術　外交部：絕非「凱子外交」

房間冒出小強「妹子3天不敢睡」　強者曝1招：瞬間殺光全家

總獎金逾14.8億！台彩推新刮刮樂　最高獎金翻10倍

涉槍毒案！桃園前里長落跑「里民找嘸人」　放棄連任下場曝

熱到發紫！暑假放3天「57人熱傷害就醫」　專家籲在家也要防中暑

赴日旅遊免帶衣服！　日航推「租衣服務」減輕行李重量

根本尋寶房！住台北飯店1晚2549元　「床底1幕」他看傻

清華桃園附醫委託高醫興建營運　2028完工提供515病床

「床伴CP」來了！泰國男星Net＆James預告8月訪台

才喊出席居住正義遊行　侯友宜被挖「大群館」漲價：5.5坪月租1.6萬

男童遭恐怖霸凌「被逼吃屎」　家屬卻火速和解…內幕曝光引全網憤怒

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

政治熱門新聞

黃國昌擁23筆土地　居住正義喊假的

館長716遊行穩了　鄉民：上看10萬

蛋發霉餵豬還要貼錢　農委會回應了

批3+1制度「行不通」！　侯友宜承諾當選就恢復4個月兵役

黃館716上凱道　募資72分鐘就破200萬

新北批南柯一夢　柯辦拿2數據圖打臉

綠營11選區立委未提名　雞排妹被點名

新頭殼民調／賴清德32.77%　柯文哲30.74%

「當選就撤掉NCC」！　侯友宜：全民已不信任NCC、要打掉重練

未向韓國瑜致歉、沒聯繫上郭台銘　侯友宜這樣說

見多位藍委選將　郭台銘：幫助參選人「是我目前最重要的角色」

正國會民調：賴清德34％拿第一　「四腳督」侯友宜、郭台銘打平

新頭殼民調／郭台銘28.77%、賴清德28.49%

侯友宜鞏固基本盤放大絕　拋5主張「正面對決」拚選戰

更多熱門

相關新聞

類無償？政府3.4億助立陶宛買我晶圓技術　王鴻薇爆是蔡英文下令

類無償？政府3.4億助立陶宛買我晶圓技術　王鴻薇爆是蔡英文下令

國民黨立委王鴻薇今（4）日召開記者會踢爆，蔡政府不時營造台灣和立陶宛友好關係，但台立關係其實竟是建立在台灣金援和八寸晶圓半導體技術援助之上。王鴻薇近日接獲爆料，指出去年我國和立陶宛簽訂半導體合作備忘錄，沒想到立陶宛又對我國獅子大開口，資金由原來650萬歐元暴增到1400萬歐元，而且讓工研院「類無償」提供技術給立陶宛的私人公司發展半導體，而這些讓立陶宛予取予求的指令，全來自總統蔡英文。

正國會民調：過半民眾挺私大補助　綠白政黨認同＞候選人支持度

正國會民調：過半民眾挺私大補助　綠白政黨認同＞候選人支持度

他曝深綠年輕人失望關鍵　訕笑綠有三寶「黑金、詐騙、性騷擾」

他曝深綠年輕人失望關鍵　訕笑綠有三寶「黑金、詐騙、性騷擾」

正國會民調：賴清德34％拿第一　「四腳督」侯友宜、郭台銘打平

正國會民調：賴清德34％拿第一　「四腳督」侯友宜、郭台銘打平

朱立倫提蔣萬安民調曾淪第三　黃揚明分析：這和侯友宜不能比

朱立倫提蔣萬安民調曾淪第三　黃揚明分析：這和侯友宜不能比

關鍵字：

國民黨民進黨民眾黨侯友宜賴清德柯文哲2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

快訊／七朵花仔仔逝世享年35歲

Apple發聲！痛心解答「跟黑人關係」：抹黑的是一個女生清白

Apple 15歲被逼脫光「加害男星瘋猜是他」！

《黑澀會》玉兔「被黑人塞錢」氣哭！

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

七朵花仔仔逝世「陳喬恩淚發文永遠愛妳」

直擊董至成離婚3年「牽手超辣網美」爆熱戀！

陳建州副業遭抵制！春陽茶事加盟主喊冤

大牙真被網軍洗版「簡體＋整排留言長一樣」

《黑澀會》Apple 25年前被要求「全身脫光」

澎湖4萬1餐廳老闆不甩高捷求撤照　再出招挑釁

行人卡斑馬線「駕駛仍要讓」　鄉民推1方法

黑人買網軍沒付錢？「臉書遭反攻洗版」

蘆洲女宮主身價竟百億！　身分起底大有來頭

更多

最夯影音

更多
炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」
日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面