新頭殼民調／賴清德32.77%　柯文哲30.74%、侯友宜21.31%

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

總統選戰如火如荼，網路媒體Newtalk新頭殼4日公布最新手機簡訊民調結果，民進黨參選人賴清德以32.77%支持度領先民眾黨參選人柯文哲30.74%、國民黨參選人侯友宜21.31%，賴、柯差距2.03%。值得注意的是，柯文哲總體支持度突破3成，且在過去國民黨戰優勢的桃竹苗、花東等地區，取得明顯領先。

根據該份民調結果，當被詢問「2024總統大選您會投給誰？」回答侯友宜者佔21.31%、賴清德32.77%、柯文哲30.74%、尚未決定15.19%。

民調顯示，在年齡方面，20至24歲年輕族群中，柯文哲以63.04%高支持度領先賴清德的15.22%及侯友宜的9.78%；25至29歲族群，柯文哲還是享有61.44%高支持度，賴清德16.34%、侯友宜10.46%；35至39歲族群，柯文哲55.87%、賴清德20.28%、侯友宜13.17%；直到50歲以後賴清德才逆轉這個劣勢，50至54歲部分賴清德34.45%、侯友宜23.09%、柯文哲25.14%；54至59歲部分分別為賴清德37.76%、侯友宜25.1%、柯文哲22.61%；65歲及以上，是侯友宜在各年齡層唯一領先者，侯友宜36.91%、賴清德35.65%、柯文哲9.78%。

值得注意的是，在區域方面，過去國民黨享有優勢的桃竹苗區域、甚至花東地區，都由柯文哲拿下第一。在桃園市部分，侯友宜22.7%、賴清德26.48%、柯文哲35.46%；新竹縣部分，侯友宜25.3%、賴清德15.66%、柯文哲39.76%；新竹市部分則是柯文哲獲最高支持的地區，侯友宜18.46%、賴清德21.54%、柯文哲46.15%；苗栗縣部分，侯友宜25.88%、賴清德21.18%、柯文哲35.29%；花蓮縣部分，侯友宜22.54%、賴清德11.27%、柯文哲45.07%；台東縣部分侯友宜25.58%、賴清德18.6%、柯文哲44.19%。

至於一向被視為「搖擺州」的台中市、彰化縣，柯文哲則些微領先賴清德。在台中市部分，侯友宜16.94%、賴清德32.89%、柯文哲33.89%；在彰化縣部分，侯友宜19.35%、賴清德34.68%、柯文哲也是34.68%。另外，在侯友宜的故鄉嘉義縣，柯文哲居然以相當大差距領先其他兩個對手，支持度分別是侯友宜15.38%、賴清德30.77%、柯文哲44.23%。

此次網路簡訊民調，由Newtalk新聞網站透過手機電話，於6月30日及7月1日兩天，隨機發送簡訊，邀請回答線上問卷；每一通簡訊都有獨立網址，避免遭到灌票或濫用；一共成功回收3245份有效問卷，在95%信心水準下，正負誤差範圍約1.76%。為了避免誘導，新頭殼問卷網站，對於主要候選人順序都以隨機方式呈現，並且就性別、年齡、地區、教育程度分別加權，以符合整體母數。