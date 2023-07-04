朱立倫提蔣萬安民調曾淪第三　黃揚明分析：這和侯友宜不能比

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對國民黨總統參選人侯友宜民調排名第三，朱立倫參加「鳳鳴朝陽、萬眾一心」聯合造勢大會時提及，過去台北市長蔣萬安競選市長時，民調也曾掉到第三名。但資深媒體人黃揚明則認為，即使蔣萬安當時掉到第三，仍和對手黃珊珊在誤差範圍內，且在原本領先的民進黨候選人陳時中崩盤後，蔣萬安就一直處於領先地位，這和侯友宜排名第三不能相比。

黃揚明昨日在節目《誰來早餐》中說明，蔣萬安即便跑到第三名，他跟黃珊珊都還在誤差範圍內，差距並沒有拉大。他指出，去年7月，陳時中的支持度一度飆升至40％，但在陳時中形象崩壞後，蔣萬安基本上都是穩定領先。

對於美麗島電子報公布最新總統大選民調，賴清德35.9％居冠、柯文哲28.6％、侯友宜17.1％居末，黃揚明表示，侯友宜不會沒有機會，但要看他怎麼打。他說，柯文哲往上與侯友宜往下的關鍵就是信心指數，台灣民意基金會董事長游盈隆曾分析，去年底到現在，民眾對柯文哲的好感度是差不多的，但柯支持度卻攀升，「我認為這是信心指數改變了。」

黃揚明表示，去年底大家認為侯友宜會當選，所以非綠陣營很自然而然地選擇最有可能當選的人，國民黨的盤也比民眾黨的盤大，所以在傳統的印象之下，侯友宜民調比柯文哲高。可是當侯友宜開始往下，與柯文哲呈現黃金交叉時，信心指數一但顛倒過來，對柯文哲有好感的人就會更勇敢支持他，本來對柯文哲沒那麼反感的自然也轉為支持柯。