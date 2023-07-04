小刀出鞘！侯友宜喊挺九二共識　他評估：壓力到柯文哲這邊

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨（3日）接受專訪直言，上任後會接受合乎中華民國憲法的九二共識。對此，民進黨立委林俊憲分析，接下來壓力會來到柯文哲這邊，賴清德絕不接受九二共識、侯友宜支持九二共識，他無法再像之前一樣說句定義模糊就呼嚨過去，侯友宜好不容易搶回主動權，絕不會輕易放過，接著就看柯文哲怎麼接招了。

對於侯友宜選戰策略轉換，林俊憲直言，自己前幾天就說侯友宜終究要認九二共識，「為何我會知道？真的不是因為我是什麼預言家，而是因為國民黨的壓箱寶翻來翻去就那幾樣，遲早要拿出來，只是看什麼時候忍不住而已。」

林俊憲表示，自己確實錯估一件事，當時說，侯友宜不到最後關頭不會使用，因為這等於「體面的認輸」，回歸九二共識，就是回歸深藍，可以穩住基本盤，可是自絕擴張支持率的可能。

林俊憲直言，沒想到金小刀一出鞘，居然離選戰還剩半年就下這帖猛藥，可以肯定國民黨現在的策略進入「安寧療法」階段，治癒無望，只好減緩痛苦，提早認清局勢倒也不是壞事。

對於三腳督選情，林俊憲表示，接下來壓力會來到柯文哲這邊，賴清德絕不接受九二共識、侯友宜支持九二共識，三分之二已表態，他無法再像之前一樣說句定義模糊就呼嚨過去，其他議題就算了，唯獨國家定位主張不可能。

林俊憲分析，模糊是柯文哲最大的優勢，也是最大的劣勢，當大家都把話講清楚後，騎牆者的處境最危險。侯友宜這次好不容易搶回主動權，絕不會輕易放過，接著就看柯文哲怎麼接招了。

