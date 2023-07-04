曝「柯侯郭」三人最重要策略　邱毅：爭取做穩定的老二

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者林悅翻攝）



記者詹宜庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨提名參選總統失利，雖然第一時間表示選擇團結，但動作仍不斷，本月陸續拜會國民黨立委參選人。對此，前立委邱毅4日分析，民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、郭台銘三人必須合縱連橫，形成最強組合，如果不成，就只能靠棄保效應，而三個人目前最重要的策略，都是「爭取做穩定的老二」。

邱毅今日透過臉書發文表示，郭台銘參選態勢越來越明顯，單單這兩天打出的「三招」就引發關注。邱毅指出，第一招是完整的高教改革政策，比起賴清徳拋出「私校生補助學雜費」的撒幣政策，郭台銘提出的政策不但全面性，且頗能切中時弊，引起一片好評。第二招是他赴高雄與台南，替國民黨立委參選人站台，這些小雞過去都曾經挺過郭台銘，而郭則塑造有情有義的人設，學習前高雄市長韓國瑜，向韓粉招手。

邱毅說，第三招是串連各地的派系頭人物，並言必信行必果，答應南投議長解決農產品銷售，馬上劍及履及，說到做到，使地方人士自然投桃報李，積極準備為郭進行連署，目標好像暫定一百萬。

邱毅透露，相對於郭台銘的參選態度越來越明顯，國民黨内也存在三種應對的態度，第一是強擋小雞向郭台銘靠攏，甚至祭出黨紀恫嚇。不過邱毅也質疑，「擋得住嗎？」他認為，對小雞而言，選上才是王道，選舉要的就是鈔票和選票，郭台銘在這兩方面都比侯友宜強太多了。

邱毅說明，第二是聯合郭台銘，使郭兑現承諾支持侯友宜，但這說起來容易，要落實可難了，因為郭台銘認為徵召不公平，「朱侯」詐賭誆騙他，想要換侯取而代之，或「郭侯配」。以目前態勢來看，侯打死不退，還找前國安會秘書長金溥聰來捍衛他，但守不守得住，端看未來一個月的變化，其民調能不能回升到三成，變成老二，「我認為國民黨小雞和支持者的耐心，最多就一個月。」

邱毅指出，第三，侯友宜知難而退，國民黨主席朱立倫已有換柱的污名紀錄，要他主動開口換侯，是絕無可能，只能是侯友宜主動求退，但以侯的執拗性格，再加上金小刀介入，都使侯主動走人的可能性很低。

「國民黨最慘的狀況是郭台銘獨立參選。」邱毅強調，如此一來賴清德拿走綠營基本盤，要下架民進黨的選票則由「柯郭侯」三人瓜分，備多力分，非常不利。因此三人間必須合縱連橫，形成最強組合，如果不成，就只能靠棄保效應，而三個人目前最重要的策略，都是「爭取做穩定的老二」。