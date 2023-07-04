與侯友宜仍有芥蒂？　謝龍介：韓國瑜曾說「自然最美」

▲侯友宜公布競選辦公室人副召集人謝龍介。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜合體，外界關注。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室組織副召集人謝龍介今（4）日接受廣播節目專訪，被問到韓是不是仍有芥蒂？謝先說，韓哪有不挺侯？韓不可能不挺，但韓會考慮支持者的感受，「自然最美」，以後韓、侯必然還會再同台，「這是必然的」。

韓國瑜1日參加黃復興黨部活動坐在侯友宜旁邊，但韓致詞的言論，被外界認為沒有在挺侯，而媒體又捕捉到侯友宜在移動韓國瑜椅子往他的方向靠，也引發外界討論。對於移動椅子，謝龍介說，那是「黑白講」，韓只是調整座位，方便看後方台上人發言。

謝龍介再說，韓國瑜與侯友宜本來4月17日就要見面，當時韓要去國民黨立委羅明才造勢活動，但最後韓臨時有行程，兩人才沒見到。但之後侯、韓兩人都有在電話上聯絡；6月18日謝聯繫韓，韓說正要出國，29日才會回來，但韓有特別說7月1日他會出席黃復興活動會，跟侯同台，他當天隨即發文宣布。

但對於侯、韓是否仍有芥蒂？謝龍介說，韓不可能不挺侯，但韓國瑜必須考慮支持者的感受，韓還強調要慢慢來，「自然最美」，以後韓、侯必然還會再同台，「這是必然的」。

另，對於傳出有人將在國民黨7月23日全代會提案「換侯」？謝龍介說，他確實有聽到有人在蠢蠢欲動，但那是不可為的，黨這時幫一個非黨員的來操作，「你是要他的錢嗎？」

謝龍介說，國有國法、家有家規、黨有黨紀，這樣的作法「難看」，並認為「換侯」的聲音只會愈來愈小，而且中央黨部會去運作，不讓「換侯」案在全代會上成案。