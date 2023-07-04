小暑要來了！　易出「大事」

記者陳俊宏／綜合報導

今年24節氣「小暑」落在7/7，民俗專家柯柏成分享小暑到7/18這段時間，世界局勢乃至個人容易動盪、有大事發生。他也分享小暑開運法，要準備一張黃紙、50元硬幣和紅包袋。

▲小暑將到來，天氣越來越熱，許多人會戲水消暑。（圖／資料照）



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柯柏成近日在臉書說，「夏至」是24節氣的大節氣，今年因連著端午節連假，所以後面接著來的節氣一般就不太會受到重視；但以《易經》十二消息卦的排序，夏至後就進入了一陰生的天風姤卦，近期如果受小人之苦的朋友，就要好好利用這個節氣的特性轉運。

柯柏成表示，今年小暑是在陽曆7月7日下午4時25分交節氣，奇門遁甲的開運法是利用這個時間點過後，在晚上11點前找一張黃紙，用50元硬幣的大小描下來剪三個，分別以黑筆寫上「乙丁到罡」4字，置入紅包袋內摺好，放在隨身的錢包或書包內連續3天，過後就可以直接回收，以奇門遁甲的方法化解小人並帶來財運。

▼小暑開運法要準備紅包袋。（示意圖）

柯柏成指出，小暑後到農曆六月初一（7/18）這段時間，世界局勢乃至個人容易動盪、有大事發生，代表衝擊、衝突、變化、壓力、轉折、突破、逆轉，很多事情或專案的進展易遇到重重挑戰、非常多的考驗，需要多準備些耐心決心。

柯柏成提到，如果是生肖屬鼠，又在晚上11點至隔天凌晨1點出生的朋友，容易在事業上有大的變動；另外，無論生肖，如果是在農曆12月臘月出生的朋友，需要多注意身體健康，這是容易中暑的節氣，農諺上說「小暑過，每日熱三分」，此時正值初伏前後，空氣濕度逐步加大，天氣由乾熱轉為悶熱 ，易導致心情變化急速震盪，特別是農曆12月出生的朋友，易引發過去未曾注意的健康狀況。

柯柏成說，當然也有比較順利的族群，屬羊的朋友在這個節氣就比較順風順水，（但農曆12月生的羊除外，因為健康運勢被節氣影響），學生的學習力高，財運事業兩得意；如果要簽約、商業談判等，屬羊的朋友要找屬馬的結伴，更能如虎添翼。