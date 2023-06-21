夏至陰陽交界！　「桃子開運法」曝光

▲桃子開運法。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者陳俊宏／綜合報導

今天（21日）是24節氣的「夏至」，民俗專家柯柏成表示，夏至是陰陽交界的日子，一直到8/16這期間，可用「桃子轉運法」幫助自己去霉氣、轉好運。

柯柏成在臉書說，2023年的夏至是在6月21日晚上22時53分交節氣，今年因閏二月的關係，緊接著6月22日就是端午，從交節氣的時間點來看幾乎是跟端午重疊。

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柯柏成指出，夏至這天是北半球北回歸線以北，白晝最長、夜間最短的日子，也就是說這一天陽氣到了極盛，過後就開始陰氣漸長，地球在軌道上的運行，也到了近日點這個地方，跟冬至相對的夏至，是二十四節氣中相當重要的陰陽劃分的日子。

柯柏成提到，這個時間點開始一直到農曆七月初一（陽曆8月16日）前，可利用「桃子轉運法」幫助自己去霉氣、轉好運，這期間選擇任意連續三天，每天吃一顆桃子，桃子品種不限，因桃樹為純陽之物，可以驅邪避凶，桃樹所結之果，有趨吉避凶的轉運作用。

柯柏成解釋，桃花是五行之精，桃子是正陽之果，有福祿、長壽、吉慶、壓邪氣、鎮百鬼的能量，而桃子也是夏天的幸福果實，是長壽好運的一個象徵；在古代道家比較講究的，還專選桃樹東南枝所生的桃子為上品，但現在工商資訊社會就比較沒有這個條件，隨緣即可。

柯柏成說，《西遊記》裡面齊天大聖偷西王母的蟠桃也是這個意思，為什麼不是偷李子、香蕉？猴子應該更愛香蕉，水果百百種，偏偏只有桃子才有長壽功能？甚至主壽元的南極仙翁，手上捧著的也是桃子，因為這種正陽之果在古代道家，確實被視為延年益壽的美食。