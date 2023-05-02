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立夏要來了！1生肖難逃「車關」　家中放1物破霉運

夏季節氣立夏來了，3生肖要特別注意。（示意圖／翻攝自pexels）

▲本周六（6日）是「立夏」，為一年二十四節氣中的第七個節氣。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

邁入五月將迎來24節氣中的「立夏」，今年立夏於5月6日登場，象徵春季結束正式進入夏季，天氣逐漸炎熱。而命理老師柯柏成也分享，有3生肖在立夏將受影響，在各方面有不同發展，其中1生肖恐與上司發生衝突，更要注意「車關」，不可不慎。

柯柏成在臉書粉專發文指出，今年立夏交節氣時間為5月6日凌晨2時15分，立夏意味著春季結束，正式進入夏季，天氣逐漸炎熱，也因為進入農曆的巳、午月。而立夏後有3個生肖會受到影響，屬豬的朋友要注意，車關及可能跟上司老闆之間的衝突會比較多；屬老鼠的朋友桃花運上要注意，來的桃花都是爛桃花較多，要多仔細觀察；屬龍的朋友財運不錯，有大筆的訂單成交機率都會大幅增加，工作上努力就會有相對的回報。

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另外在風水上要比較注意西北方，因為流年的五黃煞位就在西北，巳月的三煞位同時也在西北方，如果住家外西北方正好有動土工程的事情，要到工地拿一點泥土裝在空的玻璃杯內回家放在西北角的地方，工事結束後再把土倒回原地即可。

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