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「穀雨」要來了！抽屜放1物　迎貴人驅小人

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲上班族看過來！驅小人、迎貴人。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

今年24節氣的「穀雨」落在4月20日，民俗專家柯柏成表示，這天在辦公桌抽屜裡，放置一張鍾馗天師形象的小卡或畫像，驅小人、迎貴人；另可洗「桃花澡」，達到驅邪避瘟的效果。

柯柏成在臉書說，穀雨是春季的最後一個節氣，穀雨以後即將進入夏季，氣溫逐漸升高，病蟲害開始進入繁衍期。

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柯柏成指出，農業時代社會為了減輕病蟲害對農作物、人的威脅，農家會張貼「穀雨貼」，藉以驅凶納吉、避蠍子五毒等害蟲；穀雨貼上面或者刻繪神雞捉蠍、天師除五毒等形象，或是道教神符，有的還附有「太上老君如律令，穀雨三月中，蛇蠍永不生」、「穀雨三月中，老君下天空，手遲七星劍，單斬蠍子精」等文字說明。

柯柏成提到，「穀雨貼」的習俗一直傳承到今日，傳統意義上的病蟲害可以引申為小人，有助於驅除小人、淨化氣場、驅凶納吉；所以在事業上有需要驅小人迎貴人，可以在自己辦公桌的抽屜裡，放置一張鍾馗天師形象的小卡或畫像。

柯柏成表示，民俗上這一天還會洗桃花澡，浴湯用桃枝浸泡過，更講究的是燒熱水，還得用桃木樹枝，達到驅邪避瘟的效果；現在時代比較難找到這些農業社會在身邊就有的素材，改用芙蓉艾草成分的香皂、乃至於精油，都可達到相同效果。

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