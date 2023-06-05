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今「天赦日」快許願　開運法曝光

拜拜,廟,姻緣,算命,流年,安太歲,許願,八字（圖／Ttoday資料照）

▲天赦日可到廟宇參拜。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是久違的天赦日！民俗專家柯柏成表示，這次夏季天赦日在陽曆的6月5日，天赦日的特別是在於這天到寺廟、甚至教堂去祈願，願望都特別容易實現；且這天下午3時15分到5時，往西方連續散步至少15分鐘，引天醫氣運來增進自己的健康運勢。

柯柏成在臉書指出，和其他天赦日一樣，6/5這天都可煮錢水開財運，但這次天赦日有更不一樣的功能，這天同時是華陀神醫先師千秋聖誕，如果久病不癒或想增強自己的健康運，就不能錯過這次天赦日的開運秘訣。

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柯柏成說，天赦日的特別是在於這天到寺廟、甚至教堂去祈願，願望都特別容易實現，天赦的本意就是玉皇大帝大赦天下，誠心懺悔的都能夠像監獄中的罪犯，突然得到特赦一樣；如果健康運勢不佳的，可特別在這一天向上天祈求，除此之外，可利用華陀仙師的特別祕法來增進健康運。

▼天赦日到寺廟甚至教堂去祈願，願望都特別容易實現。（圖／資料照）

▲▼拜拜,祭祀活動,習俗,信仰。（圖／記者季相儒攝）

柯柏成提到，家中如有久病的家人，可以利用這一天，在病人房門的門掛一個葫蘆形狀黑曜石材質的掛飾，傳說華陀行醫時最特別的信物就是黑葫蘆，由於華陀仙師大多陪祀在保生大帝廟的偏殿，更有誠意的信眾會將這個信物先過香爐再掛上。

柯柏成表示，由於三國演義在明清時代後的推廣，華陀神醫的名氣甚至高過扁鵲、孫思邈或保生大帝，尤其幫關公刮骨療毒，更是奠定華陀在外科專業上的祖師第一地位，甚至我們稱讚現代醫術高明的醫師，都是用「華陀再世」來形容。

柯柏成指出，另外，可以準備一杯水，對著水唸誦7遍《藥師灌頂真言》，「南謨薄伽伐帝，鞞殺社寠嚕，薜琉璃鉢喇婆，曷囉闍也，呾他揭多也，阿囉喝帝，三藐三勃陀也呾姪他唵，鞞殺逝鞞殺逝，鞞殺社三沒揭帝，莎訶」，觀想佛光注照在這杯水中後給病人喝下，都有助於病情改善。

柯柏成說，環境時間可以散步的話，選這天的下午3時15分到5時，往西方連續散步至少15分鐘的時間，利用奇門遁甲術沐氣方的原理，引天醫氣運來增進自己的健康運勢；如果是家中坐輪椅的，可請看護推著去走走，都有相同的效果。

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