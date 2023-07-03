▲桃園監理站OKmart門市開幕，滿足便民服務與消費需求。（圖／桃園監理站提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為提升為民服務品質，提供更優質的洽公體驗，OK超商3日進駐新竹區監理所桃園監理站。新竹區監理所吳季娟所長表示，桃園監理站引進超商進駐，提供各項代收服務（例如：停車費、牌照稅單及汽燃費單等）外，亦設置ATM供洽公民眾使用，讓服務更多元且便利。

吳季娟說，過去民眾於監理服務網申辦車輛報廢或繳銷後，需至郵局或親自跑一趟監理所站繳回車牌，自今日起，民眾可到全台900間OK便利商店操作OK.go事務機，即能將報廢、繳(註)銷車牌送到指定的桃竹苗地區監理所站；3日起至12月31日期間，享有寄件費35元的優惠（原價60元），歡迎民眾多加利用。

OK超商魏國志總經理表示，OKmart於1988年成立至今，秉持便利服務的核心精神，除全臺門市服務，在超取、寄取件的服務上也多元便利。此次進駐桃園監理站，期待滿足便民服務與民生消費需求。



桃園監理站站長黃成民提醒，112年汽燃費繳款單已陸續寄送，民眾可透過「監理服務網」或下載「監理服務APP」進行線上繳款，亦可持單至便利商店繳款，繳費期限自即日起至7/31止，敬請車主多加注意。