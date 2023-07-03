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控拉丁裔夫婦「想綁架她小孩」　情節全是掰！白人媽媽誣告將入獄

▲▼加州「網紅媽媽」索倫森（Kathleen Sorensen）誣告拉丁裔夫婦綁架她的小孩。（圖／翻攝自推特）

▲加州「網紅媽媽」索倫森（Kathleen Sorensen）誣告拉丁裔夫婦綁架她的小孩，被判坐牢。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

美國加州一名30歲白人女子原本是有著良好形象的「網紅媽媽」，但她2020年底在網路上宣稱一對拉丁裔男女尾隨並試圖綁架她的2名子女。警方調閱監視器後發現真實情況與女子的說法「嚴重矛盾」，州陪審團2023年4月裁定女子蓄意謊報誣告有罪，近日法官正式對她宣判3個月有期徒刑。

根據衛報報導，30歲的索倫森（Kathleen “Katie” Sorensen）2020年12月7日指控一對拉丁裔夫婦在加州索諾馬郡（Sonoma County）一家工藝材料零售賣場的停車場試圖綁架她的2名孩子，並向警方報案。大約一周後，她在Instagram上發布一段講述小孩遭綁架未遂的影片，由於她在網路社群的影響力，影片迅速擴散，觀看次數據稱超過400萬次。

地方檢察官辦公室表示，索倫森在影片中描述得「非常詳細」，還補充了起初「未對警方透露的重要細節」，不僅如此，索倫森還參加當地新聞節目，重覆做出相同論述。

她在影片裡控訴，那對男女尾隨她進入商店，評論她孩子的外表，令她「焦慮不安」，因為他們不是「整潔乾淨的人」。她還說，他們跟著她走出店外，趁她在把孩子抱上車、準備離開的時候等在一旁，簡直讓她「嚇呆了」，無法做出反應，是等到她大聲呼救後那對男女才逃跑。

後續接受警方詢問時，索倫森從商店的監視器影片指認了一男一女為綁架嫌犯，但因為與被告夫婦的說法以及監視器畫面情況「完全矛盾」，最終被證明是虛假報案。遭到誣告的賽蒂與艾迪馬丁內斯夫婦（Sadie and Eddie Martinez）表示，他們那天只是要去買聖誕裝飾品。索倫森的Instagram帳號早已被刪除，但影片仍被轉發在其他社交媒體平台上。

今年4月，索諾馬郡的州陪審團裁定，索倫森犯有蓄意謊報的罪行。法官6月29日判處她90天有期徒刑，其中2個月可以透過勞動釋放計畫服刑。另外，索倫森也被處12個月非正式緩刑，期間不得出現在社交媒體上，執法人員可在無搜查令的情況下搜查她的電子設備，接受4小時的隱性偏見講習，以及各項罰款與費用。

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