美國白宮發現不明物品緊急疏散　危險物處理小組出動

▲圖為美國白宮。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國白宮建築群2日出現一件不明物品，在特勤局（USSS）人員發現後，現場緊急疏散，動員危險物處理小組處理，附近道路一度封閉。關於不明物品的相關細節，特勤局並未公開。

美國特勤局發言人向福斯新聞透露，在發現不明物品之後，白宮進行疏散作為預防措施，已聯繫華府消防部門等相關單位進行評估，危險物處理小組前往18街與賓夕法尼亞大道附近區域。

特勤局小組稍早封閉白宮周邊道路，不過目前交通管制已經解除，但並未針對不明物品透露更多細節。