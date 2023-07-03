侯友宜拋重啟核一為哪樁？　洪申翰：金溥聰戰法「向藍營選民爭寵」

▲民進黨立委洪申翰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜請出「金小刀」國安會前秘書長金溥聰接任競選辦公室執行長，外界關注其選戰策略是否改變。民進黨立委洪申翰3日援引侯評估重啟核一構想指出，金的戰法就是「為了討好深藍，不管會把侯友宜的臉打多腫，都要進行到底」，這只是一場向藍營選民爭寵的核電擂台賽。

洪申翰今天表示，侯友宜昨天說他想重啟已經進入除役的核一，呃，核一現在是什麼狀態？重要輸電線路和發電機組等運轉的關鍵設備，都已經依法拆除，但反應爐裡，卻還塞滿了用過的高階廢燃料棒，退不出來，這是因為，侯市府長年阻擋，能把高階廢燃料棒拿出來的儲存設施。

洪申翰表示，這樣一座已進入拆除核電廠，不要說根本毫無重啟的條件了，這種燃料棒塞滿反應爐的狀態，坦白說，連是否能安全除役，都令人相當擔憂。

洪申翰回顧，侯友宜在他副市長跟市長任內，沒有間斷地要求台電，核一、核二都應好好依法除役，來展現他愛護北海岸鄉親的態度，但從今年五月，他180度地轉彎變了，因為他要參選總統了，很多人告訴他，不大力擁核，拿不到深藍基本盤的支持，尤其在強調「快狠準」的金溥聰操盤侯團隊後，侯友宜表現得比深藍更深藍。

洪申翰諷刺說，每一座看得到的核電廠，就算不符法規程序，都要繼續用，連一座拆除中的核電廠，都要幻想似地主張重啟，對比侯友宜過去對於除役的堅定，這是自打臉打到飛上天去，說到底，侯友宜根本不在乎那些反應爐到底能不能重啟，也不在乎北海岸鄉親是否又要陷入恐懼，他現在只在乎他不能在民眾黨總統參選人柯文哲與有志爭取總統大位的鴻海集團創辦人郭台銘夾殺中，失去深藍基本盤，更大陷入換侯的危機。

洪申翰直言，「在金溥聰操盤下，這些毫無專業和科學依據的主張，不管多離譜，不管會把侯友宜的臉打得多腫，只要能討好深藍基本盤，都要進行到底」，這一路下來的發展，已經越來越清楚了：這幾個月，侯、郭、柯拋出核電重啟議題，早已不是為了能源政策，也因此，他們都不用說明主張的可行性，不用搭理法規上的程序，不用在意在地居民意見，更不用管核廢料能不能處理，這只是一場向藍營選民爭寵的核電擂台賽。