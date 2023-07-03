　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打罵教不出好孩子！心理師揭：小孩會驗證父母「不夠好的信念」

▲虐待兒童,心碎哭泣,性侵,戀童癖示意圖，非本文當事人。（圖／CFP）

▲近有醫師自曝暴打小孩，引發各界譁然。心理師陳志恆曾在書中揭露，「你無法光用言語或打罵，就打造出一個符合期待的孩子。」（示意圖，非當事人／CFP）

文／陳志恆心理師
摘自／圓神出版《受傷的孩子和壞掉的大人

引言：一名醫師在臉書上以「我打了我的小孩」為題，自白因為過度寵溺、養出生活能力無法自理的孩子，因此憤而打了孩子耳光，遭通報家暴，讓他感到心灰意冷而發文，引發激烈討論。對此，陳志恆諮商心理師在粉專貼出《受傷的孩子和壞掉的大人》書籍封面，因書名迅速呼應事件，引發讀者熱論。

你無法光用言語或打罵就打造出一個符合期待的孩子

孩子的生命故事每每凸顯出大人世界的荒謬。大人們愛面子、好比較、不重承諾、雙重標準、虛偽做作、自以為是、匱乏無力、過度干涉、難以自省、情緒暴衝⋯⋯各種惡形惡狀被包裹在所謂「愛」的糖衣下，將其合理化地告訴孩子：「這一切都是為了你好！」於是，孩子們的認知錯亂了，孩子們的內心出現矛盾衝突：究竟該相信哪一個面貌的大人？

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多家長常看自己的孩子全身上下沒一處順眼，甚至會懷疑自己怎麼生出這樣的孩子？然而，孩子並不是不在意。就是在意，才會頂撞，才會回應。看似對抗的反應，就是青少年典型的行為模式之一，目的是為了表現出獨立自主的一面。

我遇過好多家長，他們煞費苦心，望子成龍、望女成鳳，對孩子做的一切都出自於愛。然而他們不知道，這份「愛」，可能帶來反效果。

我曾在許多演講場合和家長分享：「孩子會長成你們心底所相信的樣子。」許多家長一時難以接受：「怎麼可能？我們都期待孩子懂事、成熟且成功啊！」

是的，「期待」是一回事，「相信」又是一回事。如果你想達成一個目標，這是你的期待；但你認為自己是否能達成，這是一種相信，而你相信「這個世界會如何運作的方式」，就是一種信念。

真正影響孩子發展的，往往是信念，而非期待。這就是許多家長在孩子的教養過程中，常感覺到事與願違、力不從心的原因。

當家長不斷數落孩子的缺點、說孩子的不是，表面上是為了孩子好，恨鐵不成鋼；但內心所呈現出來的，正是一種「我的孩子不夠好，一無是處，所以才需要我不斷提醒」的信念。於是，從這個信念出發所看到的孩子，永遠是不夠好的。

孩子會驗證父母內隱的信念

孩子呢？孩子自幼看著父母的背影長大，望著父母的眼眸長大，因此，很容易內化父母的信念。這種內隱的信念，儘管沒有明說，孩子卻感覺得到，也就是：「父母對我是失望的」或「父母認為我很糟」。於是在不知不覺中，孩子會去「驗證」這種信念。

青少年時期，孩子會試著證明自己的能力，但若得不到大人的肯定，長大後，便會開始證明自己的無能。

我們看到許多青少年與父母對立衝突、僵持不下，這是青少年孩子從依賴朝向自主，逐漸想脫離父母的照顧與干涉，同時藉由和父母唱反調，來證明自己有能力獨當一面的方式。對他們來說，「認可自己是個有能力的人」遠比「當個大人眼中的乖孩子」來得重要。

而父母卻往往把青少年孩子反抗的行為，看成一種無能或不尊敬的表現，因此更加嚴格控管；內心則更加相信孩子「確實一無是處」，更不可能給出孩子任何的肯定。

直到最後，大人累了，心想就任由孩子去吧！反正孩子不是個成材的料；孩子則領悟到，再怎麼努力也沒有用，乾脆徹頭徹尾地放棄努力，用無能來證明自己就是大人眼中沒有用的「廢柴」「魯蛇」。

▲幼兒，幼稚園，幼兒園，孩童，兒童。示意圖。（圖／CFP）

▲當大人對孩子帶著「我的孩子就是不夠好」的信念時，孩子也會長得越來越像大人所相信的樣貌。（示意圖／CFP）

來自心智的偏頗推論

每個孩子都不一樣，但相同的是，他們都不斷在尋求照顧者的認同與肯定。這是一種生存策略，唯有透過這種方式來感受愛，才能擁有活下去的安全感。

每個孩子有著天生資質高下的差異，或是氣質、性格上的差異，然而，行為是波動的，一個人不可能無時無刻都展現讓人搖頭的行為。重要的是，父母對孩子擁有怎樣的信念，就會用什麼眼光去看他，同時決定了看到的是孩子的優點或缺點。
我們的心智是個過濾器，依照大腦內建的地圖過濾來自外界的各種訊息。而訊息篩選的依據，就是那些我們認為無庸置疑的信念。

當我們對孩子帶著「我的孩子就是不夠好」的信念時，就會傾向在孩子身上找缺點、翻舊帳，同時放大檢視任何負面的行為，偶爾出現的好表現，也可能被我們有意無意忽略了。

更可怕的是，我們的心智容易根據內在的信念做出偏頗推論，以證明信念的正確性。例如當孩子小時候的數學成績不夠出色，便推斷孩子沒有數理天分，長大後還是別走和自然科學有關的領域。事實上，這之間並沒有絕對的關聯性存在。在此同時，孩子也逐漸學到了父母如何看待自己的方式，包括對自己的觀感、狹隘的過濾篩選機制，以及偏頗的推論方式等等。

於是，一天又一天，孩子長得越來越像大人所相信的樣貌。

你無法從口裡說出一個「好孩子」

大人常犯一種錯誤，就是不斷訓誡孩子，要孩子這麼做、那麼做，以為如此孩子就會自動變成大人心目中的理想樣貌。
事實上，你無法光用言語就打造出一個符合期待的孩子。孩子的行為發展，與成長環境中的重要他人互動息息相關，更重要的是，孩子身旁的大人是否真心信任孩子有其良善與充滿力量之處。

當孩子表現出來的正向行為被充分地肯定，就會繼續表現類似的行為；當孩子的努力從未被看見，而一些不被接受的行為卻一再被放大檢視，孩子便會不斷展示無能來提醒大人：別忽略我的存在。

我們很少被提醒去看見孩子身上的優點，因為我們從小到大也是在被指責中長大。你需要刻意練習去欣賞你的孩子、改變你對孩子的信念，如此一來，你將在孩子身上看到不同的樣貌。

從現在開始，有意識地去信任你的孩子吧！

▲▼陳志恆諮商心理師《受傷的孩子和壞掉的大人》。（圖／圓神出版）

★本文摘自圓神出版《受傷的孩子和壞掉的大人》，作者陳志恆，諮商心理師、作家，也是情緒調適專家。哪一種關係，最令孩子感到痛苦？不是霸凌、不是成績，而是每天密切互動的大人！作者從多年的校園輔導教師和諮商、演講工作坊經驗，希望幫助許多受了傷的孩子，以及那些與孩子互動最緊密的大人——父母師長、親戚長輩⋯讓大人練習陪伴、和孩子建立起穩定的情感連結。

ET快訊
警「住家搜出毒品」　被記2大過免職
烏克蘭揭俄4軍機「墜毀真相」
快訊／Apple痛心發聲！解答「跟黑人關係」
快訊／黃國昌、館長716上凱道　募資72分鐘就破200萬達標
12星座「7月運勢」曝！
下體流湯3天！他認了「危險性行為」回診醫驚見紅斑
蔡徐坤被爆假親密照「17分鐘後律師已報警」！網糾疑點：有可能

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打罵教不出好孩子！心理師揭：小孩會驗證父母「不夠好的信念」

陳建州宣傳范瑋琪演唱會貼文遭翻出！　網灌爆留言：有送卸妝油嗎

快訊／雨彈還沒停「2縣市大雨特報」！明防高溫肆虐　1地熱飆38°C

世新師生創意滿「銀」！獲時報金犢獎國際競賽2座銀犢獎及多項大獎

高鐵前發言人遭控「強吻、拉內衣」性騷職員！本人否認：是婚外情

下半年「最強運5星座」將暴富！第1名事業旺還有金桃花

半個月都「生不出颱風」　午後雨漸少！熱爆飆破37°C時間曝

12星座下半年運勢曝！魔羯苦盡甘來…雙子「小心爛桃花」

雲林登革熱再增4例　分佈古坑鄉3村落

快訊／下班小心雨彈！大雷雨開轟2縣市「示警區域出爐」

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

主人對著小烏龜打招呼　牠看見後熱情揮手回禮

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

艾怡良直播痛哭「真的都是我的錯」！　不斷道歉...淚喊：請再給我一次機會

金曲34亮點全在這！　有笑有淚...也有烏龍

姊妹發現瘦弱奶貓暖置紙箱　隔天開門驚見牠攀門求收編

打罵教不出好孩子！心理師揭：小孩會驗證父母「不夠好的信念」

陳建州宣傳范瑋琪演唱會貼文遭翻出！　網灌爆留言：有送卸妝油嗎

快訊／雨彈還沒停「2縣市大雨特報」！明防高溫肆虐　1地熱飆38°C

世新師生創意滿「銀」！獲時報金犢獎國際競賽2座銀犢獎及多項大獎

高鐵前發言人遭控「強吻、拉內衣」性騷職員！本人否認：是婚外情

下半年「最強運5星座」將暴富！第1名事業旺還有金桃花

半個月都「生不出颱風」　午後雨漸少！熱爆飆破37°C時間曝

12星座下半年運勢曝！魔羯苦盡甘來…雙子「小心爛桃花」

雲林登革熱再增4例　分佈古坑鄉3村落

快訊／下班小心雨彈！大雷雨開轟2縣市「示警區域出爐」

郭雪芙曝「美麗消水腫秘訣」，無水蔬菜料理好吃又健康

台南1警涉吸毒「住家搜出毒品」　警局火速懲處記2大過免職

勞力士也「挺」的人工智慧　海洋保育專屬「珊瑚園丁」

Apple親揭和大牙「隔空交戰原因」！　坦承：沒想到變成這樣

分享廳舍綠化推動經驗　新北攜手台中共朝淨零目標邁進

Apple難過發聲！解答跟黑人關係「沒不正常」：你們抹黑的是一個女生清白

把關外銷水生動物疾病　新北動保處定期採樣監測

歐洲新創越野車將推「霸氣皮卡」！英國速度節亮相　台灣有望導入

烏克蘭透露俄軍4軍機「墜毀真相」：愛國者防空系統跨境出擊

快訊／黃國昌、館長716上凱道　募資72分鐘就破200萬達標

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

生活熱門新聞

網紅醫關臉書了！暴打2孩100巴掌　眾醫齊發聲

國小生考第五名遭罰跪痛打！　校長心疼女童：成績一直名列前茅

酷炫自曝％過77位網紅藝人！言論被挖出挨轟

新一代水電工！　31歲年收200萬

好市多傳奇！男驚垃圾袋4年用不完

做工地賺很多！他年收200萬　薪水大勝上班族

下半年「最強運5星座」將暴富！

行人卡斑馬線「駕駛仍要讓」　鄉民推1方法

汽車排氣檢驗回歸環保署　今起車齡滿8年「每2年驗1次」

情侶泳池摸奶「掏出男生那根」！她下潛嗆水嚇壞

極端酷熱夏季！　今年最高溫要來了

不只排骨！梁社漢「1主菜」也被推

國小生考第五名被罰跪痛打！　施暴父親臉書回應：引起誤會感到抱歉

12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆

更多熱門

相關新聞

網紅醫爆打10歲兒　桃園家防中心回應了

網紅醫爆打10歲兒　桃園家防中心回應了

一名小兒科醫師日前在臉書自曝，打了2個兒子共100個巴掌，甚至出現踹胸等行為，也遭前妻（生母）出面控訴孩子們從4月底就遭到暴力對待。對此，桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心今(3)日強調已介入處置，而該小兒科醫師的3名孩子，目前由生母跟阿公阿嬤照顧，並協助降低該名父親親職教養壓力、修復親子關係。

黃蜂合格報價簽回「家暴哥」布里吉斯

黃蜂合格報價簽回「家暴哥」布里吉斯

呂秋遠曝家暴10藉口：為他好是最高級的髒話

呂秋遠曝家暴10藉口：為他好是最高級的髒話

爸打小五女兒道歉了「沒料到影片被散播」

爸打小五女兒道歉了「沒料到影片被散播」

懷疑前妻有新歡　家暴夫硬上辯「測試鬆緊」

懷疑前妻有新歡　家暴夫硬上辯「測試鬆緊」

關鍵字：

陳志恆心理師家暴圓神出版打小孩體罰輔導老師

讀者迴響

熱門新聞

大牙收私訊曝「黑人私下攻擊」：並不意外

即／警懷疑偷拍不只一宗！檢同步搜索炎亞綸住家

芳療師指控NONO「無套性侵」

快訊／李俊昊爆熱戀潤娥ing！公司回應

大牙真被網軍洗版「簡體＋整排留言長一樣」

網紅醫關臉書了！暴打2孩100巴掌　眾醫齊發聲

范瑋琪曾怒吼黑人「讓我難堪！」婚姻真實狀況曝

玖壹壹金曲獎快閃10分鐘　春風揭內幕

狗再30分鐘被安樂　她衝收容領養

快訊／蔡徐坤「火車便當」極樂私密照外洩！　

《黑澀會》玉兔「被黑人塞錢」氣哭！

快訊／潤娥親揭「和俊昊真實關係」！　雙方時隔1小時正式回應

國小生考第五名遭罰跪痛打！　校長心疼女童：成績一直名列前茅

網紅醫暴打3孩！生母怒揭恐怖過程

快訊／蔡徐坤爆一夜情躲8天認錯了！「是慘痛教訓」

更多

最夯影音

更多
無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過
陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面