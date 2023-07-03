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網紅醫爆打10歲兒！只因便當盒沒洗乾淨　桃園家防中心介入處置

▲當事小孩的生母還原網紅醫施暴過程。（圖／嘎老師Miss Ga、小孩生母授權提供）

▲網紅醫涉對小孩施暴，桃園家防中心介入調查。（圖／嘎老師Miss Ga、小孩生母授權提供）

記者楊淑媛、劉人豪／桃園報導

一名小兒科醫師日前在臉書自曝，打了2個兒子共100個巴掌，甚至出現踹胸等行為，也遭前妻（生母）出面控訴孩子們從4月底就遭到暴力對待。對此，桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心今(3)日強調已介入處置，而該小兒科醫師的3名孩子，目前由生母跟阿公阿嬤照顧，並協助降低該名父親親職教養壓力、修復親子關係。

當事小孩的生母1日接受網紅「嘎老師Miss Ga」的訪問時表示，孩子的爸爸在事發後沒有當面或透過其他人表示對孩子的歉意，也沒有任何的彌補方案，甚至還將自己在臉書的發文傳給父母，再由父母拿給孩子們看，「孩子看了文章跟留言很害怕。他們非常不能接受這麼多家長鼓勵對孩子家暴的行為。」

嘎老師詢問當天案發細節，生母透露，當天2名兒子各被打了50幾個巴掌加上腳踹，父親在文中敘述孩子做出不屑表情，但其實是孩子們睡覺被叫起來很累，沒想到卻因此被加重處罰。隔天孩子們到安親班打給她，由她通報113，再由113報案。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心今日表示，該名兒科醫師有3名孩子，分別是11歲、10歲兒子及9歲女兒。這次因10歲的二兒子沒有把便當盒洗乾淨，而對孩子有家暴情事，遭到小孩通報113。3名孩子告訴家防中心社工人員，爸爸要求他們要把家庭生活瑣事和家務做好，如果未完成就會挨罰！

目前，家防中心已介入處置，採取兩個措施，分別是：孩子交付生母和阿公阿嬤照顧，以及後續將依兒少法對該名父親裁處強制性親職教育課程，並評估連結心理輔導、親子諮商等資源，協助降低該名父親親職教養壓力、修復親子關係，協助家人提供法律諮詢服務等協助。

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