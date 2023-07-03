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醫暴打2兒100巴掌！呂秋遠曝家暴10藉口：為他好是最高級的髒話

▲當事小孩的生母還原網紅醫施暴過程。（圖／嘎老師Miss Ga、小孩生母授權提供）

▲當事小孩的生母還原網紅醫施暴過程。（圖／嘎老師Miss Ga、小孩生母授權提供）

記者朱祖儀／綜合報導

近來家暴事件頻傳，先是一名小兒科醫師自曝，以打耳光等方式管教2個兒子，現在新北市新店區又有一名女童因為段考「只考」第5名，遭父親拿藤條狂抽。對此，知名律師呂秋遠分析施暴父母的10個藉口，點出在教養小孩上面遇到的問題，「他們不需要加油，而是需要求助」。

一名小兒科醫師日前在臉書發文，因為2名兒子生活自理能力出現問題，所以現在只要小孩犯錯，就用打耳光、腳底板推倒罰跪中的孩子等方式體罰，沒想到被通報家暴。事後小孩生母還原狀況，稱2名兒子其實被各打了50幾個巴掌還有腳踹，且這並非第一次施暴。

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另外，新店也傳出家暴事件，一名國小五年級女童因為段考「只考」第5名，就遭爸爸要求拿著獎狀下跪，還用藤條狂抽腿部20下，體罰過程甚至放到臉書上。

▲女童父親將體罰照片和影片在臉書公布，引發網友批評。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲女童父親將體罰照片和影片在臉書公布，引發網友批評。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

對此，呂秋遠在臉書發文，長久以來他一直被一個問題所擾，「如果這個社會的標準是：暴力零容忍，為什麼許多家長會覺得，打孩子是必要之惡？」他也好奇問，「打人，能改變什麼事情呢？」撇除會虐待孩子的人，有些父母似乎認為，打小孩是別無選擇的最後手段，總以教導正確觀念為名來「懲戒」小孩，甚至還有10種常見的藉口。

「他還小，講道理講不聽，只能用打的」

呂秋遠表示，「幾歲叫做小？3歲小孩尿床，屢勸不聽，是不是該打？5歲小孩跳到餐桌上，是不是該打？10歲小孩功課不好，是不是該打？」重點應該是要了解講不聽的原因是什麼，為何會屢次再犯，小孩最後會不會只記得被打，但是忘記原因了，「有些情況，是因為需要早療，但是家長沒發現，就只是認為孩子不聽話」。

「我養他，為什麼不能打他？」

呂秋遠舉例，老闆也有付薪水養員工，「為什麼不能打員工？」有這種觀念的人，可能是把孩子當成所有物，但生小孩本來就是只有義務、沒有權利的事情，「難不成當我們在餵奶的時候，腦袋裡想著的事情，是這個孩子以後可以在我們老的時候，跟他請求扶養義務嗎？」

「他都講不聽，這是最後手段了。」

呂秋遠指出，如果別人講不聽，我們也使出最後手段打他，就等同於傷害罪，「為什麼小孩不聽，我們就可以使出這種手段打他？」

「打了就會聽話了。」

呂秋遠表示，就算施暴真的會讓小孩聽話，也是因為恐懼，到了最後孩子會忘記為何被打，只記得自己被打，「這是一種速成的方法，但是最痛苦，也最容易被忘記」，且小孩是會模仿的，「難道我們希望，孩子以後要別人聽話，也是用暴力解決問題？」

「你沒有小孩，不懂照顧小孩的辛苦。」

呂秋遠表示，帶孩子確實辛苦，不用有小孩也知道，但照顧小孩辛苦和可以打小孩是兩件事，「況且，這是我們自己選的、自己生的，難道要把辛苦的氣、生活的苦，出在孩子身上嗎？」

「帶的人已經很累了，不要再苛求他了。」

呂秋遠表示，沒有人否定帶小孩不辛苦，但是不打小孩不是苛求，而是應盡的義務。因為小孩沒有能力反抗父母，錢是父母給用的、房子是父母給住的、身高、體重不如父母，難道父母打小孩，小孩可以打回去嗎？

「爸，我跟你說，你不要再外遇了，下次再讓我看到你跟阿姨親嘴，我就要你罰跪，聽到沒有？」

「媽，我跟你說，你不要再滑手機了，下次你使用手機超過十分鐘，我一定拿藤條打你，知道嗎？」

這些聽起來荒謬，但呂秋遠也好奇，為何主詞對調就變得正常？

「你很會帶，你來。恐怕你也不過就是嘴砲而已。」

呂秋遠指出，他不確定自己會不會帶孩子，但也是因為如此，所以他不一定敢生小孩，因為這是對生命負責任的態度。他表示，或許有天他有了小孩也會失控，但是至少他會嚴格要求自己，「在任何情況下，都不該用暴力對待其他人」。

「不然你要我怎麼辦？」

呂秋遠表示，如果在教養方面遇到困難，就應該要求救，無論是其他家人、諮商師、社工等等，都是無力教養孩子的幫手，但是讓小孩罰跪、打耳光，絕對不是「不然我可以怎麼辦」的選項。

「小時候我們還不是這樣過來的。」

呂秋遠表示，如果父母真的從小也是在家暴環境底下長大，「所以，你快樂嗎？不論是那時候，或是現在。你的行為模式，沒有被暴力的陰影複製嗎？」

「我也是為了他好。」

呂秋遠表示，這些話套用在別人身上也一樣，但「為你好」，這是最高級、不帶髒字的髒話，其實打人的父母，是不是坦承自己情緒無法控管，習慣用打人解決問題就好了？

最後呂秋遠說道，「希望我們不要再對子女打巴掌、罰跪、踢背的父母說聲加油了，他們不需要加油，而是需要求助」。

目前小兒科醫師因為發文引發熱議，已經關閉臉書。而體罰小五女兒的爸爸則回應，當初把影片PO上網，只是想給認識的親朋好友知道此事，並非刻意散播，對於外界的關心感到很抱歉；校方得知此事後，也已經通報並啟動多項關懷輔導措施；新北市家庭暴力及性侵害防治中心主任許芝綺表示，家防中心接獲通報後就已進行訪視調查，並了解女童過去受照顧狀況及目前安全情形。

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