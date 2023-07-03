雲林縣機車定檢通知推e化　明年起全面停止寄發定檢通知明信片

▲機車排氣定檢。（圖／記者林悅翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因應2050年淨零排放定檢通知無紙化已成為趨勢，雲林縣環境保護局宣布，今年先針對斗六、斗南、虎尾等三市鎮先行推動停止寄發機車定檢通知明信片，明年1月1日起全縣停止寄發定檢通知明信片，環保局呼籲民眾儘速上網進行定檢簡訊登錄，可參加今年簡訊登錄與定檢抽獎活動，有機獲得微型電動二輪車。

以往均以寄送明信片方式通知車主進行機車排氣定檢，不僅通知效果有限且郵寄費用也相當可觀，在政府積極推動無紙化作業下，環保局自2020年底建置《雲林縣機車定檢與污染管制資訊網》以來，即於網站提供民眾上網進行定檢車號與手機號碼登錄服務，並主動於該車應定檢月份發送定檢通知簡訊通知使用人，至今已蒐集登錄之筆數約7.2萬筆，約佔全縣應定檢總數24.3%。

雲林縣環保局局長張喬維表示，經統計，發送定檢提醒簡訊的初始定檢率約60%，高於明信片通知定檢率53%。今年度首先推行111年度定檢率較高的斗六市、虎尾鎮及斗南鎮三市鎮停止寄發明信片，明年起將擴大至全縣辦理，呼籲車主或使用人盡速上網登錄車號與手機號碼，以利接收定檢通知簡訊。

民眾亦可申請環保署「機車E定通」電子郵件通知，或是下載環保署「環境即時通」App設定推播訊息通知，每年即可於應定檢期間收到機車排氣定檢通知。目前全縣124家機車排氣檢驗站，皆有協助民眾簡訊登錄及提供定檢提醒標籤張貼服務。



現行法令規定，出廠滿5年之設籍燃油機車，不論有無上路事實，每年應依行照原發照月份前後一個月內主動至各機車排氣檢驗站完成年度排氣定期檢驗，違者可處罰鍰500至3000元，最重可註銷牌照。民眾只要到資訊網《機車定檢簡訊登錄》專區，鍵入車號、行動電話號碼和驗證碼等送出即可，環保局會於該車定檢月份發送簡訊提醒，今年還舉辦抽獎活動，每月抽禮券500元，年底加碼抽微型電動二輪車1輛。

另外，機車若已廢棄、損壞或遺失無法完成定檢，應主動至監理機關辦理報廢、繳銷或停駛，方可免除定檢，雲林縣今年針對老舊機車回收報廢或汰舊換購電動機車亦有提供加碼補助申請，歡迎民眾多加利用。有關機車定檢、補助、簡訊登錄等相關資訊可至資訊網查詢或於上班時間撥打05-5375216，將有專人提供諮詢。