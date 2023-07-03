台南捐血募得863袋再創記錄　曾之婕感謝民眾熱血

▲由台南市議員曾之婕及好人好事運動協會等多個單位聯合舉辦的一場捐血活動，總計募得863袋熱血，再次創下台南市捐血活動的新記錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

繼2022年以單場捐血活動募得688袋血液，創下台南市捐血中心的記錄之後，7月2日在台南公園由台南市議員曾之婕及好人好事運動協會等多個單位聯合舉辦的一場捐血活動，總計募得863袋熱血，再次創下台南市捐血活動的新記錄，曾之婕仍呼籲市民朋友慷慨捐血，讓需要幫助的人能夠得到救援。

包括曾之婕在內的所有工作人員，2日從早上9時到下午5時在活動現場熱情招呼踴躍捐血的民眾，在捐血中心最後統計出爐為863袋後，在場工作人員既動容又興奮，曾之婕也說，連續兩年參與這項活動，心裡感覺很有成就感，感覺幫助了正在等待血液治療的患者。

由於去年這項捐血活動，市民朋友參與相當踴躍，今年台南捐血中心同時派出4部捐血車到場協助疏解熱情捐血的民眾，曾之婕更特地設計了「捐血榮耀」徽章貼紙，提供給市民朋友收集，捐血250CC獲贈送關廟麵一袋和全聯禮券200元，500C則是雙倍送，盈禾環保科技也贊助相當別致的子母車小筆筒。

今年這項活動是第2次舉辦，與曾之婕服務處一起合作的單位，還包括良友會副會長楊政達、同心婦女會會長王姝文夫妻檔，以及堆高營造工程有限公司、高新開發建設有限公司、全球人壽盈億駿億壹薏通訊處、佛光山南台別院、鑫匯通企業股份有限公司、楷爾優預防醫學集團、蒸宮、盈禾環保科技等多個民間企業，曾之婕感謝所有參與的市民朋友捐血作公益，並相約明年再見。