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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘訪台南立委參選人王家貞　驚爆「國民黨不讓我站台」

記者林悅／台南報導

前鴻海董事長郭台銘，3日上午11時許專程前往國民黨台南市第五選區參選人王家貞服務處造訪，受到王家貞及其競選團隊熱情歡迎。郭台銘表示，王家貞連任6屆市議員，被國民黨徵召在艱困選區參選立委，他深受王家貞俠女性格所感動，所以來造訪，對王家貞邀請他站台，郭董表示「國民黨不讓我站台」。

▲前鴻海董事長郭台銘，3日上午專程前往國民黨台南市第五選區參選人王家貞服務處造訪，受到王家貞及其競選團隊熱情歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲郭台銘說，他從全台灣百姓身上聞到味道，「台灣希望改變」，他說會用一切力量、一切所能來改變台灣，希望大家支持他，也支持王家貞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前鴻海董事長郭台銘，3日上午專程前往國民黨台南市第五選區參選人王家貞服務處造訪，受到王家貞及其競選團隊熱情歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲郭台銘3日上午專程前往國民黨台南市第五選區參選人王家貞服務處造訪，受到王家貞及其競選團隊熱情歡迎。

郭台銘3日上午11時許前往王家貞服務處造訪，受到王家貞及民眾熱情歡迎。王家貞表示，她十分感謝郭董來看她，看她這隻辛苦的「小雞」；她與郭董沒有特別淵源，郭董有很多跨國企業，是最愛台灣的人，也是她心目中的國民黨自己人，郭董與她還有很多人都愛中華民國，希望2024年的選舉能重新找回中華民國的榮光，並下架禍國殃民的民進黨，2024年選舉一定要更壯大、更強力地爭取認同。

郭台銘致詞時說，他是「媽祖宮的阿銘」，王家貞並不是小雞，而是俠女，她連任6屆台南市議員，這次被國民黨徵召在艱困選區參選立委，他相信以王家貞的俠女性格，進入立法院，一定是位能爭取最佳的政策的立委。

郭董說，他4月來台南時，王家貞陪了他1天，很辛苦，他被王家貞「俠女」熱情所感動，所以他說他來台南時，一定要來看她，所以他回江湖的第一站就選擇台南，來看王家貞。

郭董說，全台灣目前都希望「改變」，年輕人因對未來不抱希望，而希望改變，中年人因對經濟生活的壓力與生存不安感到恐懼，希望改變，老年人對政府照顧無力無能感到焦慮而希望改變，產業界對兩岸不能和平相處，戰爭與和平的選擇，影響產業發展感到憂慮而希望改變，他從全台灣百姓身上聞到味道，「台灣希望改變」。郭董他說會用一切力量、一切所能來改變台灣，希望大家支持他，也支持王家貞。

▲前鴻海董事長郭台銘，3日上午專程前往國民黨台南市第五選區參選人王家貞服務處造訪，受到王家貞及其競選團隊熱情歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王家貞也當場邀請郭台銘能不只一次地幫她站台，但郭董表示問題是「國民黨不讓他站台」。

王家貞說，她如有機會能進入立法院，一定要求重整官箴，一定要求成立特偵組，懲治貪官污吏。王家貞也當場邀請郭台銘能不只一次地幫她站台，但郭董此時卻插話表示，問題是國民黨不讓他站台！此言讓現場哄然大笑。

郭台銘的造訪，吸引眾多熱情民眾到場，東區部分里長、社團理事長等諸多地方人士都到場歡迎郭董，大家爭相與郭董合影，服務處擠得水洩不通，顯示郭董的超高人氣。

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