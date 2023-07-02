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台南5男女民宿開毒趴嗨翻！警突擊臨檢…她躲床底「露腳ㄚ」遭逮

▲▼台南警方1日在府前路民宿內，查獲辦毒趴的4男1女及大量毒品。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南警方1日在府前路民宿內，查獲辦毒趴的4男1女及大量毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、郭玗潔／台南報導

台南員警昨日凌晨臨檢府前路某民宿，發現有多人在裡面開毒趴，警方將房內4男強行壓制逮捕，並在馬桶、床鋪上查獲大量毒品，過程中看到床下露出1只腳ㄚ子，2名員警於是合力將床鋪抬起，發現還有1名顏姓女子藏匿在床下，她辯稱自己不小心跌倒摔進床底，相當感謝員警救援，讓員警聽了哭笑不得。全案將蔡姓(毒品所有人)等4男1女共5人，依涉嫌毒品危害防制條例調查送辦，後續也將擴大追查毒品來源。

警方在凌晨1時值勤間獲報，指府前路某民宿周邊社區有異常人等出入，立即派遣員警前往查緝，當場在民宿內發現有蔡姓(男、30歲、永康區人、多項毒品資料)、鄭姓（29歲、東區、毒品資料）、楊姓（35歲、中西區、毒品資料）、徐姓（32歲、東區、毒品資料）等4男及顏姓女子(32歲、北區人、多項毒品資料)，並在馬桶及房間床鋪上查獲90包毒品咖啡包共460公克、5包安非他命6.2公克、3個毒品吸食器、3個電子磅秤等物品。

▲▼台南警方1日在府前路民宿內，查獲辦毒趴的4男1女及大量毒品。（圖／記者林悅翻攝）

原來這5人在暑假第一天就相約在民宿內開毒趴，沒想到才狂歡1小時，就碰到警方臨檢，眾人急忙將毒咖包90包整包丟棄於馬桶上。其中顏女聽聞警方到場，慌亂中躲進床鋪底下，無奈因床鋪縫隙高度不夠，她夾在床下動彈不得，但又不敢出聲。直到員警在檢查中，突然發現床下露出1只腳ㄚ子，才由2名員警合力抬起床鋪，讓滿頭灰的顏女自床下爬出。顏女自稱不小心跌倒，摔進床底，還向員警表示感謝救援，讓現場員警哭笑不得，仍將她逮捕。

▲▼台南警方1日在府前路民宿內，查獲辦毒趴的4男1女及大量毒品。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南警方1日在府前路民宿內，查獲辦毒趴的4男1女及大量毒品。（圖／記者林悅翻攝）

警方表示，「112年暑期青春專案工作」自7月1日暑假開始後展開，警方特別針對防制青少年遭幫派吸收、涉毒、涉詐欺案件及妨害性隱私及不實性影像、兒童及少年性剝削防制等等重點工作全力推動執行，除廣為各項健康活動宣導外，也將規劃各項勤務方式來全面動員查緝不法，以營造一個青少年健康生活之安全環境。

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