郭台銘感恩之旅現身台南　民眾盼改變台灣

▲永齡基金會創辦人郭台銘3日一早現身台南，至地方傾聽民意、繼續感恩之旅，首站來到了台南市立委參選人王家貞服務處，現場鄉親里民熱烈歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

永齡基金會創辦人郭台銘3日一早現身台南，至地方傾聽民意、繼續感恩之旅，首站來到了台南市立委參選人王家貞服務處，現場鄉親里民熱烈歡迎，不斷起身歡呼。

郭台銘認為，關懷地方的腳步不能停，透過與地方居民的互動，可以了解民眾的需求與社會的困境，同時，他也會持續關懷數位國民黨在地議員與立委候選人。

對於郭台銘至艱困選區展現支持，台南市議員王家貞表示感謝，未來成立競選總部，也希望郭台銘能夠到場站台。郭台銘表示，他明白地方民代出戰艱困選區需要關心與支持，因此在感恩之旅中，也安排了一些拜訪地方民代的行程。他強調，此次重回感恩之旅，第一站選擇在台南，就是受到王家貞議員的俠女精神所感動。

對於台灣面臨的五缺問題，郭台銘指出，台灣的科技業、產業在台南遇到最大的困境是缺電、缺水、缺工、缺訂單、缺技術，多年前，他就已經透過工業總會一再向政府呼籲處理五缺問題，然而至今未解。他感受到台灣瀰漫了一股希望改變的氣氛，他會盡一切可能讓台灣改變。在場民眾聽聞皆熱烈鼓掌，為郭台銘與王家貞歡呼加油。

國民黨立委參選人姚正玉表示，2024國民黨、在野黨要團結，否則誰參選都一樣：在野只要團結同心，絕對可以讓台灣不一樣，鄉親渴望下架貪腐政權，懇請國民黨侯友宜、郭台銘、韓國瑜及民眾黨柯文哲大團結，為台灣人民帶來希望和生機。

姚正玉說，台南立委選舉，民進黨一黨獨攬，6位立委只是民進黨的護航部隊，國民黨雖面臨艱困情勢，為監督政府、為撥亂反正，也願全力以赴、盡力而為。對於郭董關心正玉選情，正玉表示感謝，也急需郭董助國民黨立委選戰ㄧ臂之力。

姚正玉表示，無論如何，2024在野大團結少不了郭董，相信郭董會考量大局，做出最明確的決定。