　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南飄香到日本　「台南祭」3天吸5萬人次創銷售額逾140萬日圓

▲台南市政府在日本前橋市赤城驛站舉辦了盛大的「台南祭」活動，連續3天吸引了5萬人次的參與，銷售金額創逾140萬曰圓，掀起了前橋市對台南的熱潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府在日本前橋市赤城驛站舉辦了盛大的「台南祭」活動，連續3天吸引了5萬人次的參與，銷售金額創逾140萬曰圓，貨品銷售一空，掀起了前橋市對台南的熱潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府於6月30日至7月2日在日本前橋市赤城驛站舉辦了盛大的「台南祭」活動，連續3天吸引了5萬人次的參與，比預期多2倍，銷售金額創逾140萬曰圓，掀起了前橋市對台南的熱潮！

▲台南市政府在日本前橋市赤城驛站舉辦了盛大的「台南祭」活動，連續3天吸引了5萬人次的參與，銷售金額創逾140萬曰圓，掀起了前橋市對台南的熱潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次活動由台南品牌市集主辦，場場彌漫著令人垂涎欲滴的府城風情，現場呈獻了精心烹調的美食和多樣的台南農特產品，展現了台南美食的獨特魅力。

▲台南市政府在日本前橋市赤城驛站舉辦了盛大的「台南祭」活動，連續3天吸引了5萬人次的參與，銷售金額創逾140萬曰圓，掀起了前橋市對台南的熱潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「台南祭」活動持續3天，在日本前橋市赤城驛站的屋外廣場上圓滿落幕。活動期間共有十個攤位，由九家台南廠商帶來了道地的台南飲食與產品。產品於星期日中午產品幾乎售罄，現場產品供不應求，還有很多人詢問在日本哪裡可以購買到其他農產品。這些反應凸顯了台南美食和農產品的魅力，透過美食文化將台南與日本民眾拉近了距離。

▲台南市政府在日本前橋市赤城驛站舉辦了盛大的「台南祭」活動，連續3天吸引了5萬人次的參與，銷售金額創逾140萬曰圓，掀起了前橋市對台南的熱潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，此次台南祭，讓台南農產品外銷通路再邁進一大步，首次與日本消費者親自銷售，透過試吃介紹，讓日本消費者感受到台南農產品的美味，台南祭農產品大受歡迎，後續將安排進入賣場試賣一週的台南祭專區，市府將推薦（麻豆區農會、鮮饌、綠園、蔴鑽農坊、山頂壯圓），最後由道之驛星野站長選出適合商品上架，以及進貨一噸的鮮芒果，也歡迎有興趣的民眾可以前來採買。

台南市農業局局長李建裕表示，此次透過「台南祭」將台南的風貌和農產品的精彩傳遞給日本的民眾，以促進台日兩地農業合作，推動台日之間的經濟交流和相互理解。此次另外帶過去推廣的新市區茶豆香穌、鹽水區番茄果乾及新化區鳳梨酥，現場詢問度很高，後續對日行銷活動將積極輔導商品上架日本。市府亦持續透過多元模式行銷，拓展農產品外銷市場，創造農貿經濟效益。

ET快訊
快訊／機票要降價了！　已訂票可退還差價
蔡徐坤爆約砲女粉絲2次　火車便當照傻眼真相被挖
網紅醫打兒100巴掌　桃市府出手了！
炎亞綸豪宅遭搜索！　多名警員進出調查
柯文哲突趴桌2秒！　記者會動作引人好奇
小情侶泳池摸奶「掏出男生那根」！她下潛嗆水嚇壞
LIVE／侯韓互動受關注　連勝文喊：不要每次都陷入永恆的後悔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲科大e-Team聯盟參訪義隆電子　盼成台灣智慧電車產業關鍵

基北北桃通勤月票「都會通」　19.8萬張票卡完成設定

首次參賽傳佳績　屏大文創奪2023金犢大獎

辦公族福音！「嬋柔運動」超舒壓　1小時大汗淋漓全身舒暢

台東警舉辦義勇警察常年訓練　表揚績優協勤義警

交通新制上路！花蓮警曝4核心內容　「停等行人條款」受矚目

「測出未來、量出夢想」　台東測量專技暑期工讀開訓

台東推「減塑旅遊let塑go」　自備盥洗用品住宿有折扣

台南飄香到日本　「台南祭」3天吸5萬人次創銷售額逾140萬日圓

暑假首日合歡山狀況多！車輛沒油、水箱破裂　警來回奔波忙爆

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

艾怡良直播痛哭「真的都是我的錯」！　不斷道歉...淚喊：請再給我一次機會

金曲34亮點全在這！　有笑有淚...也有烏龍

16.5萬自行車架被當回收物 拾荒婦拿走！依竊盜罪送辦

故意的？行人過馬路「站班馬線」1人卡全車！他禮讓40秒怒：欠揍嗎

雲科大e-Team聯盟參訪義隆電子　盼成台灣智慧電車產業關鍵

基北北桃通勤月票「都會通」　19.8萬張票卡完成設定

首次參賽傳佳績　屏大文創奪2023金犢大獎

辦公族福音！「嬋柔運動」超舒壓　1小時大汗淋漓全身舒暢

台東警舉辦義勇警察常年訓練　表揚績優協勤義警

交通新制上路！花蓮警曝4核心內容　「停等行人條款」受矚目

「測出未來、量出夢想」　台東測量專技暑期工讀開訓

台東推「減塑旅遊let塑go」　自備盥洗用品住宿有折扣

台南飄香到日本　「台南祭」3天吸5萬人次創銷售額逾140萬日圓

暑假首日合歡山狀況多！車輛沒油、水箱破裂　警來回奔波忙爆

居家網路更高效！中華電信300M「雙向對稱頻寬」千元有找

禁預售屋換約轉售不溯及　時力檢舉林右昌：護航投資客

航空燃油價格下跌國內線機票8／1日起調降　平均下跌4.3%

18萬買「活人棺材」幫病夫改運　阿嬤被2男帶上車險遭詐

蘋果大幅下調Vision Pro產量　分析師：對規模化生產缺乏信心

談當前中美關係　中聯部長：美方若走錯路對「全人類具毀滅性」

買1200月票　中壢新店通勤「月省7千元」嗨喊賺爛！1族群卻氣炸

朋友都説電視牆沒裝飾品！　媽曬貓咪合照解釋：只是會移動

要被交易了？英雄哥刪除「熱火後衛」　里拉德回應拓荒者球迷

鄭正鈐借1500萬未還　邱顯智：立委要做公眾表率

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

地方熱門新聞

高雄分局長令「驅趕」喝酒民眾

安平警攜手店家要讓青少年健康過暑假

午後雷雨狂炸　桃園提前防汛排除淹水

青春專案首次聯合稽查

年薪300萬男盼找豐腴女友　原因曝

來新北玩公園　景觀處推薦3大遊戲場

塞50座畜牧場！再建肉雞場　村民怒炸

「台南祭」創銷售額逾140萬日圓

停車糾紛2男當街互毆慘遭壓制送辦

省很大好康多！TPASS通勤定期票售量增加中

連鎖火鍋店女員工遭機器「吞」手開道送醫

福容桃園慶16歲　推住房驚喜和餐飲優惠

南警二分局3警師榮退

辦公族福音！「嬋柔運動」超舒壓

更多熱門

相關新聞

日翁捐21萬助粉刷摩天輪　想等妻子康復後一起搭

日翁捐21萬助粉刷摩天輪　想等妻子康復後一起搭

日本一名87歲的卸任社長，日前聽到富山線魚津市樂園內的摩天輪要重新粉刷的消息，想起數十年起與妻子共搭的美好回憶，因此捐出100萬日圓（約新台幣21.5萬元），希望重新粉刷後，等妻子康復再一起來搭乘。

台南5男女開毒趴狂歡被逮！警查獲海量毒品

台南5男女開毒趴狂歡被逮！警查獲海量毒品

黃偉哲與日本前橋市長聯袂大力宣傳台南祭

黃偉哲與日本前橋市長聯袂大力宣傳台南祭

日九州豪雨「1死2失蹤」　JR美禰線橋梁崩毀

日九州豪雨「1死2失蹤」　JR美禰線橋梁崩毀

台南義消中正中隊辦理山訓暨繩索訓練

台南義消中正中隊辦理山訓暨繩索訓練

關鍵字：

台南飄香日本台南祭

讀者迴響

熱門新聞

即／警懷疑偷拍不只一宗！檢同步搜索炎亞綸住家

快訊／李俊昊爆熱戀潤娥ing！公司回應

網紅醫關臉書了！暴打2孩100巴掌　眾醫齊發聲

玖壹壹金曲獎快閃10分鐘　春風揭內幕

網紅醫暴打3孩！生母怒揭恐怖過程

范瑋琪曾怒吼黑人「讓我難堪！」婚姻真實狀況曝

狗再30分鐘被安樂　她衝收容領養

國小生考第五名遭罰跪痛打！　校長心疼女童：成績一直名列前茅

酷炫自曝％過77位網紅藝人！言論被挖出挨轟

南非妹「騎YouBike上國道」飆3公里

快訊／蔡徐坤「火車便當」極樂私密照外洩！　

頂流偶像慘遭陸官媒全下架！

童考第5名遭藤條狂抽！新北出手了

快訊／蔡徐坤爆一夜情躲8天認錯了！「是慘痛教訓」

蘇打綠爆鬧翻「青峰和團員翻臉家凱」！IG取關

更多

最夯影音

更多
無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過
熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面