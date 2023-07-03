台南飄香到日本　「台南祭」3天吸5萬人次創銷售額逾140萬日圓

▲台南市政府在日本前橋市赤城驛站舉辦了盛大的「台南祭」活動，連續3天吸引了5萬人次的參與，銷售金額創逾140萬曰圓，貨品銷售一空，掀起了前橋市對台南的熱潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府於6月30日至7月2日在日本前橋市赤城驛站舉辦了盛大的「台南祭」活動，連續3天吸引了5萬人次的參與，比預期多2倍，銷售金額創逾140萬曰圓，掀起了前橋市對台南的熱潮！

這次活動由台南品牌市集主辦，場場彌漫著令人垂涎欲滴的府城風情，現場呈獻了精心烹調的美食和多樣的台南農特產品，展現了台南美食的獨特魅力。

「台南祭」活動持續3天，在日本前橋市赤城驛站的屋外廣場上圓滿落幕。活動期間共有十個攤位，由九家台南廠商帶來了道地的台南飲食與產品。產品於星期日中午產品幾乎售罄，現場產品供不應求，還有很多人詢問在日本哪裡可以購買到其他農產品。這些反應凸顯了台南美食和農產品的魅力，透過美食文化將台南與日本民眾拉近了距離。

台南市長黃偉哲表示，此次台南祭，讓台南農產品外銷通路再邁進一大步，首次與日本消費者親自銷售，透過試吃介紹，讓日本消費者感受到台南農產品的美味，台南祭農產品大受歡迎，後續將安排進入賣場試賣一週的台南祭專區，市府將推薦（麻豆區農會、鮮饌、綠園、蔴鑽農坊、山頂壯圓），最後由道之驛星野站長選出適合商品上架，以及進貨一噸的鮮芒果，也歡迎有興趣的民眾可以前來採買。

台南市農業局局長李建裕表示，此次透過「台南祭」將台南的風貌和農產品的精彩傳遞給日本的民眾，以促進台日兩地農業合作，推動台日之間的經濟交流和相互理解。此次另外帶過去推廣的新市區茶豆香穌、鹽水區番茄果乾及新化區鳳梨酥，現場詢問度很高，後續對日行銷活動將積極輔導商品上架日本。市府亦持續透過多元模式行銷，拓展農產品外銷市場，創造農貿經濟效益。