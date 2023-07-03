1200月票早半年上路挨轟！台鐵基層怨漏洞多：逃票旅客更難抓

▲台鐵設有TPASS專用通道。（圖／記者陳煥丞攝）

記者李宜秦／台北報導

北北基桃1200交通月票TPASS已於7/1正式啟用，今日是上路後第一個通勤日，交通部長王國材今日視察台鐵台北車站，並認為一切順暢，不過台鐵產業工會表示，目前列車長的掌機無法辨別旅客悠遊卡是否有設定TPASS，因此難以確認旅客有無刷卡，可能漏掉逃票旅客。

王國材表示，交通月票本來是明年才上路，現在提早至7/1啟動，因此目前台鐵、台中捷運、桃園捷運等都只有專用通道，不像北捷、高捷是所有閘門都能刷TPASS進站，不過台鐵已加派人員加強導引，今日走錯閘門的情況已減少，目標年底所有閘門都能用TPASS過關。

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台鐵產業工會理事長王傑表示，旅客持有TPASS搭車，只能使用專用通道，會造成部分旅客困擾，也可能不知道到底該在哪裡排隊，雖然台鐵要求協助旅客導引，但人力並不足，配套也沒有到位，只是要員工穿TPASS背心，也只能做表面功夫。

王傑表示，目前仍有多種狀況，如敬老愛心票被扣全票、開通TPASS搭車被扣款，基層跟應變中心回報又被踢皮球，旅客還得花時間填單退費。交通部硬是將此政策提前半年上路，根本是趕鴨子上架，而且明明公司化在即要以營利為目標，配合此政策錢又能賺去哪裡？

王傑也反應，列車長的掌機無法辨別旅客有無設定TPASS，因此持TPASS進站的旅客沒有扣款紀錄，車長也無法確認旅客到底是刷TPASS還是逃票，他認為，直到TPASS運行與悠遊卡、一卡通等一樣順暢後，交通部再來想靠此做觀光。