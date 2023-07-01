直擊通勤月票上路首日！「搭台鐵走錯通道」頻傳　跨區慘遭扣款

▲台裔美籍旅客來台特別購買通勤月票搭乘捷運和台鐵。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南3大生活圈通勤月票今（7月1日）啟用，其中搭乘台鐵僅能走專用通道，今上午出現不少民眾跑錯閘門過不去，也有民眾跨越生活圈搭乘遭全額扣款，今也有台裔美籍旅客來台旅遊一個月，也搶買基北北桃1200月票直呼搭一個月觀光超划算。

北中南3大生活圈通勤月票今啟用，北北基桃1200元、中彰投苗699或999元、南高屏999元，另都市內月票自299元到699元不等，11縣市7大運具30天內搭到飽，估一年最多1100萬人受惠。

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根據公路總局統計，至6月30日止，全台3大生活圈已有約18萬人次加值設定通勤月票方案，包括基北北桃生活圈71.551人次、中彰投苗生活圈約18,221人次、南高屏生活圈90,203人次，另已販售約10萬張TPASS票卡，其中基北北桃生活圈74,917張、中彰投苗生活圈16,912張、南高屏生活圈8,282張。

▲今預估將有1.5萬人次使用通勤月票搭台鐵。（圖／記者李姿慧攝）

今不少民眾也搶先使用，由於通勤月票除可搭乘公車、捷運、客運、公共自行車等外，也可搭乘台鐵，但須走專用通道，走錯閘門將被擋無法通行。

台鐵運務處副處長陳榮彬表示，截至今天上午9時50分為止，已經有3217人使用通勤月票通過專用通道，另目前也已有6410人透過台鐵車站加值購買通勤月票方案，今天預估全天將有1.5萬人使用通勤月票搭乘台鐵，共派出200多人協助導引旅客，不過下周一(3日)上班日將出現高峰，預估全天將有7到8萬人次。

▲▼使用通勤月票和社福卡旅客都得走專用通道，一度出現壅擠。（圖／記者李姿慧攝）

由於使用通勤月票搭乘台鐵須走專用通道，今天也出現不少民眾誤走一般閘門遭擋無法通行，經台鐵人員引導才改走專用通道；另也有民眾購買中彰投苗生活圈月票，卻跨出生活圈誤搭到新竹湖口，也慘遭全程採電子票證扣款。

另台鐵台北車站靠近台北捷運的入口閘門今上午也一度出現壅塞情況，不少使用月票旅客和社福卡旅客一起湧入專用通道。

不過不少民眾也直呼通勤月票很划算，一名台裔美籍的大學生張小姐回到台灣旅遊，張小姐表示，她來台灣打算旅遊一個月，聽朋友說有基北北桃有通勤月票1200元，因此特別購買來觀光使用，月票可以到基隆、雙北和桃園，且可以搭一個月，很划算。

另一名用通勤月票搭台鐵的旅客陳先生表示，最近因為實習需要要來回跑學校和公司，因此購買1200通勤月票，預估每個月可省下300到400多元。

▼旅客使用通勤月票搭台鐵。（圖／記者李姿慧攝）