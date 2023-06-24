1200月票下周六上路　已賣出21萬張！交長視察車站：準備好了

▲交通部長王國材。（圖／交通部）

記者李宜秦／台北報導

TPASS通勤月票7月上路，首波10個縣市社福卡可同步於7月扣點搭台鐵，且需走專用通道。交通部長王國材今日視察TPASS行政院通勤月票整備情形，目前已有11萬人透過加值機加值，另也售出10萬張票卡。針對新北市準備情形，信心滿滿直呼準備好了，「沒問題！」

不少縣市提供敬老卡、社福卡一定點數讓長者搭乘公車、捷運，長年獨缺台鐵，7月起將可搭乘台鐵了，台鐵宣布，第一階段北中南三大生活圈將有10縣市可使用，包括台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市及屏東縣等10個縣市，乘車點數依各縣市規定，超出部分由電子錢包扣款，可搭台鐵區間車、莒光號、PP自強號，但EMU3000型新自強號、普悠瑪號、太魯閣號等5款列車禁搭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對新竹縣市未納入，王國材表示，由於當時送審時間較晚，因此第一波還未納入，目標今年十月底完成社福卡建置。目前雙北1280月票陸續退場，預計本月底可完成退場，捷運官網都已公告退場機制，雙北市也都有準備人工窗口、加值機等。

王國材今日視察新北市TPASS行政院通勤月票整備情形，他表示，進入車站都導引明確，刷卡機也完成設置，整體動線完整，對1200月票上路情形有信心，未來民眾假日也可以用1200月票搭台鐵到平溪、基隆、桃園等地觀光。